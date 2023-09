La valeur du jour à Paris - Aperam en fort repli après un avertissement sur ses résultats

(AOF) - Aperam chute de 4,84% à 25,78 euros et affiche l'un des plus forts replis du SBF 120 euros après avoir réduit ses prévisions pour le troisième trimestre 2023 vendredi dernier. La société produisant et commercialisant de l’acier inoxydable anticipe désormais un EBITDA ajusté de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros au troisième trimestre après avoir annoncé fin juillet qu’il diminuerait par rapport au second trimestre (103 millions d'euros). Il est nettement plus faible que celui du premier trimestre 2023 : 127 millions d'euros, mais également que le consensus de 67 millions d'euros.

Aperam vise en outre des volumes légèrement plus élevés en glissement trimestriel.

Pour expliquer ses mauvaises performances, Aperam précise que deux événements imprévus ont causé une perte significative d'expéditions au cours du troisième trimestre : l'arrêt plus long que prévu de Genk pour accommoder la construction de la nouvelle AOD (new argon oxygen decarburization = nouvelle décarburation à l'argon et à l'oxygène) ; et des problèmes opérationnels à l'atelier de fusion de Chatelet.

En outre, le producteur d'acier inoxydable prévoit des pertes de valeur des stocks plus importantes que prévu – jusqu'à 100 millions d'euros - en raison des mouvements de prix des matières premières.

Deutsche Bank reste à l'Achat sur le titre Aperam tout en abaissant son objectif de cours de 47 à 45 euros. Le bureau justifie son choix en expliquant " s'attendre toujours à un rebond significatif de la tendance bénéficiaire du groupe en 2024 et 2025, soutenus par les initiatives actuelles d'investissement ".

Enfin, Aperam a indiqué que sa dette financière nette au troisième trimestre 2023 augmentera. Celle-ci s'élève à 461 millions d'euros au deuxième trimestre contre 419 millions d'euros au premier trimestre.

Aperam communiquera sur ses résultats du troisième trimestre 2023 le 10 novembre 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Numéro un mondial de l’acier et quatrième des alliages et aciers spéciaux, né en 2010 de la scission avec ArcelorMittal ;

- Chiffre d’affaires de 8,2 Md€, réparti entre l’Europe pour 62 %, les Amériques pour 32 %, l’Asie pour 6 % et réalisé à 67 % dans les aciers inoxydables et électriques, à 33 % dans les services & solutions puis dans les alliages et aciers spéciaux ;

- Modèle d’affaires fondé sur le maintien de la place de leader mondial du secteur dans la discipline financière, de leader européen par le plus bas niveau des coûts de production, sur le plus haut rendement pour l’actionnaire et sur le recours aux acquisitions pour nourrir la croissance ;

- Société contrôlée à 36,91 % (40,91 % des droits de vote) par la famille Mittal, Lakshmi N. Mittal présidant le conseil d’administration de 9 membres et Timoteo Di Maulo étant directeur général ;

- Bilan sain avec 3,4 Md€ de capitaux propres, 419 M€ de dette nette et 984 M€ de liquidités.

Enjeux

- Stratégie « Leadership Journey », prolongé en 2 phases, 4 et 5, jusqu’en 2023 et 2025 :

- économies de coûts de 150 M€ sur 2021-2023,

- montée en puissance de l’activité Services & solutions ;

- Stratégie d’innovation avec 4 centres de R&D au service de la transition énergétique : aciers pour les solutions d’e-mobilité, pour les installations solaires ou éoliennes, pour les installations d’hydrogène ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone pour 2050 :

- objectifs intermédiaires 2030, vs 2015 : recul de 30 % des émissions de CO2 et de 42 % de l’usage de l’eau,

- en se focalisant sur les acquis - produits « Green Steel », empreinte CO2 la plus basse du secteur, recours à 50 % aux renouvelables dans la consommation électrique, recyclage de 80 % des déchets, compensation par plantation de forêts au sein de BioEnergia…,

- partenariat industriel avec Econick dans la production de nickel biosourcé ;

- lancement du 1er emprunt « vert » ;

- Contribution positive de ELG aux ventes et à la rentabilité brute d’exploitation ;

- Maîtrise du réseau de distribution.

Défis

- Après un 1er trimestre marqué par les difficultés en Europe (fermeture planifiée de sites pour investissements, grève et déstokage), légère amélioration attendue malgré le recul des prix mondiaux de l’acier inoxydable ;

- Evolution des discussions avec Acerinox pour une éventuelle fusion ;

- Après une hausse de 20 % des expéditions et une stabilité du bénéfice opérationnel à fin mars, anticipation pour le 2 ème trimestre 2023 : légère hausse du résultat d’exploitation et de la dette nette ;

- Dividende maintenu à 2 € versé en 4 acomptes (février, mai, août et novembre) et poursuite des rachats d’actions.

Une transition écologique qui porte les prix des métaux

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.