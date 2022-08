La valeur du jour à Paris - Alstom recule en Bourse malgré la commande de 15 rames Avelia Horizon par Voyageurs SNCF

(AOF) - Le titre Alstom enregistre un léger repli à 22,01 euros (- 1,30%), après avoir gagné 1,25% en début de séance dans le sillage de la commande de 15 trains TGV Avelia Horizon par SNCF Voyageurs. L'annonce intervenue hier soir porte sur un contrat d'un montant avoisinant les 590 millions d'euros. Une bonne nouvelle pour le constructeur ferroviaire mais qui n'a pas suffi à maintenir l'orientation positive du titre.

Cette levée de tranche optionnelle du contrat de Partenariat d'Innovation Avelia Horizon est la deuxième de cette nouvelle génération de train à très grande vitesse, complétant les 100 trains commandés par SNCF Voyageurs destinés à l'exploitation commerciale française.

Elle porte sur la version quadri-tension de la nouvelle génération de trains à très grande vitesse, qui correspond aux besoins de circulation européenne.

La gamme Avelia Horizon répond à des objectifs ambitieux en termes de compétitivité du secteur ferroviaire et de rentabilité pour SNCF Voyageurs, avec un coût d'acquisition total inférieur de 20% à celui de la génération précédente.

Avelia Horizon se compose de deux motrices innovantes de longueur réduite, alliant haute performance et compacité, et de voitures articulées à deux étages. Leur conception permet une augmentation de 20% des espaces dédiés aux passagers, permettant au train d'accueillir jusqu'à 740 passagers dans la configuration la plus performante.

Points-clés

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV ;

- Activités de 8,8 Mds€ à fin d’exercice 2020-2021 réalisées à 61 % en Europe, 15 % en Amérique, 12 % en Asie-Pacifique et 12 % dans le reste du monde ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 51% des ventes, signalisation pour 18 %, systèmes pour 11 % et services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 20 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur :

- la complémentarité des zones géographiques entre Alstom -France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil- et Bombardier Transport -Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Chine et Amérique du Nord,

- la création de valeur allant de la conception et réalisation d’un système ferroviaire à la maintenance ;

- Capital ouvert, détenu à 17,48 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec, Henri Poupart-Lafarge, directeur général, présidant le conseil d’administration de 13 membres;

- Bilan solide avec 9 Mds€ de capitaux propres et 5 Mds€ de liquidités face à 5,1 Mds$ de dette.

Enjeux

- Stratégie de croissance Alstom in Motion 2024/25 :

- hausse annuelle de + 5 % des revenus, marge opérationnelle de 8 à 10 % et investissements industriels à 2 % des revenus,

- distribution aux actionnaires entre 25 et 35 % dès 2021/22 ;

- Stratégie d’innovation soutenue par une R&D de 3,6 % et 9 500 brevets avec 3 axes :

- gamme complète de traction verte, propriété d’une technologie de piles à combustibles et, bientôt, flottes de transports entièrement connectés,

- écosystèmes d’innovation : partenariats industriels avec les start-up via le fond Aster, avec les fournisseurs via le programme Alliance, participation à 30 programmes européens, dont Shift2Rail, et, en interne, intrepreneuriat avec I move you,

- déploiement de la suite digitale sur 100 % du groupe ;

- Stratégie environnementale de décarbonation de l’activité :

- intégrée dans la stratégie d’innovation et visant au renforcement du capital naturel – usage d’électricité renouvelable, revalorisation des déchets, recyclage,

- visant pour 2025 (vs 2019) une réduction de 10 % de l’intensité énergétique et de 25 % des émissions de CO2 ;

- écocircularité : déchets valorisés à 98 %,

- lancement de la 1ère facilité de garantie verte ;

- Bonne visibilité, avec un carnet de commandes de 81 Mds€, soutenue mondialement par les plans d’investissement dans le ferroviaire et la mobilité verte -59 trains à hydrogènes en 2021.

Défis

- Exécution des synergies du rapprochement avec Bombardier -400 M€ sur 5 ans- avec un autofinancement libre encore négatif en 2021-22 mais un impact positif sur le bénéfice 2023 ;

- Inflation et pénuries de composants électroniques risquant de pénaliser les livraisons;

- Objectif d’une progression des ventes et d’une hausse progressive de la marge d’exploitation ;

- Dividende de 0,25 € au titre de 2020-2021, payable en numéraire ou actions.

De belles perspectives avec l'hydrogène vert pour la filière électrique

Le plan hydrogène français de 7 milliards d'euros, qui a été porté à 9 milliards, vise à développer une filière industrielle de la production d'hydrogène bas carbone. Le Gimélec, le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France, a identifié de fortes retombées pour les fabricants de matériel électrique. Pour ses membres, les retombées économiques sont chiffrées à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, puis de 20 milliards supplémentaires pour la période 2030 à 2040, principalement pour la filière des fabricants de matériels électronumériques (des transformateurs aux systèmes de contrôle commande). Cela va engendrer des recrutements massifs, en particulier dans les territoires où se concentreront les efforts de développement de l'hydrogène, en Méditerranée et dans la Vallée de la Seine.