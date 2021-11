La valeur du jour à Paris Alstom rassure sur son free cash flow, le titre bondit

(AOF) - Alstom est lancé à vitesse grand V aujourd’hui sur la place de Paris, où il s’adjuge la première place du CAC 40 avec un bond de 9,69 % à 34,99 euros l’action. Le spécialiste du ferroviaire a rassuré les investisseurs quant à l’intégration de Bombardier Transport en faisant état de « progrès dans la stabilisation des projets ». Cela s’est traduit par un cash flow libre moins négatif que prévu lors du premier semestre 2021-2022 (avril-septembre), à -1,46 milliard d’euros, alors que la direction l’attendait entre -1,6 et -1,9 milliard d’euros.

En parallèle, Alstom a confirmé que le cash flow libre sera positif lors du second semestre et que les synergies de 400 millions d'euros en année pleine seront réalisées.

S'agissant des autres éléments de perspectives, Alstom anticipe une progression des ventes au second semestre 2021-2022 par rapport au premier semestre, grâce à la montée en cadence de la production et aux efforts de stabilisation, ainsi qu'un rétablissement progressif du résultat d'exploitation ajusté.

Ce point rassurant sur les perspectives d'Alstom a été réalisé à l'occasion de la publication des résultats du premier semestre 2021-2022. Ils n'ont pas réservé de mauvaises surprises.

Entre avril et septembre, le spécialiste du ferroviaire a dégagé un bénéfice net ajusté de 172 millions d'euros, contre 168 millions d'euros lors de la même période de l'exercice précédent. De son côté, le résultat d'exploitation ajusté s'établit à 335 millions (+27%), soit une marge de 4,5% (contre 7,5% un an plus tôt). La marge est " impactée par les ventes du carnet de commandes non performant et par l'accélération progressive des ventes au cours de l'année ", a expliqué Alstom.

Quant au chiffre d'affaires, il a atteint 7,44 milliards d'euros, en nette hausse de 112 % à donnés publiées et de 14 % en proforma. Le groupe dit avoir profité de la reprise des activités commerciales suite au confinement de l'année précédente.

Concernant les prises de commandes, elles ressortent à 9, 73 milliards d'euros lors du premier semestre 2021-2022, soit un bond de 81 % en données proforma. Elles sont notamment alimentées par la forte demande en Europe.

Au total, le carnet de commandes se monte à 76,32 milliards d'euros, en progression de 91 % à données publiées.

" Les résultats de notre premier semestre sont en ligne avec nos attentes, comme annoncé lors du Capital Markets Day en juillet. Au cours du premier semestre, le groupe a réalisé une très bonne performance commerciale dans toutes les régions et sur toutes les lignes de produits, illustrée par des commandes significatives au Mexique, à Taïwan ou en Europe ", a commenté Henri-Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom.

En première approche, Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 46 euros sur le titre Alstom. Compte tenu de résultats semestriels solides, d'une performance meilleure que prévu du côté du cash flow libre et d'une trajectoire financière confirmée, le broker estime que l'action devrait surperformer en 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/Points-clés /=

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV ;

- Activités de 8,8 Mds€ à fin d’exercice 2020-2021 ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 48 % des ventes, signalisation pour 18 %, systèmes pour 16 % et services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 18 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur la complémentarité des zones géographiques entre Alstom

-France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil- et Bombardier Transport -Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Chine et Amérique du Nord ;

- Capital ouvert, détenu à 17,5 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec et 6 % par Bouygues, le conseil d’administration de 13 membres étant dirigé par Henri Poupart-Lafarge, PDG ;

- Bilan solide avec 9,2 Mds€ de capitaux propres et 4,5 Mds€ de disponibilités.

=/ Enjeux /=

- Stratégie d’innovation appuyée sur plus de 10 000 brevets :

- axes : efficacité énergétique, électro-mobilité routière, conception et production durable, train autonome, gestion des données et multimodalité,

- écosystèmes d’innovation : partenariats industriels, avec les start-ups via le fond Aster, avec les fournisseurs via le programme Alliance et participation au programme européen Shift2Rail,

- en interne : intraprenariat avec le concours I nove you,

- Stratégie environnementale de décarbonation de l’activité :

- liée à l’innovation (locomotives vertes, électromobilité routière, éco-design…) et intégrée à la stratégie globale avec positionnement sur les solutions ferroviaires électriques et l’offre de solutions de mobilité durable et bas carbone,

- hausse du capital naturel : 36 % d’électricité renouvelable, 88 % de déchets revalorisés, 28 % des matériaux d’un métro recyclés, réduction de 14 % des émissions de CO2 entre 2014 et 2020…;

- Départ rapide dans les trains à hydrogène ;

- Outre Bombardier, intégration des acquisitions récentes- Hylion Hydrogèn power, Flertex, Shunter, B&C Transit :

- Bonne visibilité (cf carnet de commandes) soutenue mondialement par les plans d’investissement dans le ferroviaire et la mobilité verte.

=/ Défis /=

- Exécution des synergies du rapprochement avec Bombardier -400 M€ sur 5 ans- et impact positif sur le bénéfice 2023 ;

- Fortes disparités de marges entre Alstom et Bombardier, moins rentable ;

- Risques de perte de contrôle managérial français avec le transfert du siège social à Montréal ;

- Impact de la pandémie : recul de 4 % des revenus semestriels et de 45 % du résultat net ;

- Dividende de 0,25 € au titre de 2020-2021, payable en actions.