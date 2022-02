La valeur du jour à Paris Air Liquide sait jouer de son pricing power

(AOF) - En hausse de 2,95% à 148,78 euros, Air Liquide signe la plus forte progression du CAC 40. Le spécialiste des gaz industriels a dévoilé des résultats 2021 supérieurs aux attentes et des perspectives encourageantes. Le marché apprécie la capacité du fleuron industriel français à répercuter l'inflation du coût de l'énergie sur ses prix de vente. L'an dernier, son résultat net a grimpé de 8,9%, hors change, à 2,57 milliards d'euros malgré la persistance de la crise sanitaire et les fortes tensions inflationnistes liées notamment à la hausse significative des prix de l'énergie au second semestre.

Le résultat opérationnel courant atteint 4,16 milliards d'euros, en augmentation de 9,8% et de 12,7% à données comparables, ce qui est nettement supérieur à la croissance comparable des ventes de 8,2%, observe la société.

La marge opérationnelle s'établit à 17,8%, en amélioration de 70 points de base hors effet énergie.

Air Liquide explique que cette performance reflète sa capacité à transférer rapidement dans les prix l'augmentation exceptionnellement forte et brutale des coûts de l'énergie au second semestre. Il s'agit également de la troisième année successive d'amélioration significative de la marge opérationnelle hors effet énergie après les performances de 2019 (+ 70 points de base) et 2020 (+ 80 points de base).

Le chiffre d'affaires s'établit à 23,335 milliards d'euros, en croissance comparable de 8,2%. Par rapport à 2019, les ventes 2021 progressent de 6%.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'Ingénierie & Construction, en hausse de 55,4%, bénéficie notamment des projets liés à la transition énergétique. Celui des Marchés Globaux & Technologies affiche une croissance de 17,8%, soutenue par le dynamisme du Biogaz.

Le bilan d'Air Liquide s'est renforcé. Le ROCE (rentabilité des capitaux investis) récurrent atteint 9,3%, proche de l'objectif 2023-2024 de plus de 10%. La capacité d'autofinancement reste élevée à 24,5% des ventes, hors effet énergie, et permet de réduire la dette tout en finançant les investissements et le versement du dividende.

Les décisions d'investissement ont atteint 3,6 milliards d'euros sur l'année, et les opportunités restent importantes à 3,3 milliards d'euros dont plus de 40 % en lien avec la transition énergétique.

Traduisant la confiance du groupe dans l'avenir, le dividende qui sera soumis au vote des actionnaires en mai prochain s'élève à 2,90 euros par action, soit une augmentation de 5,5%. Par ailleurs, une attribution d'actions gratuites aura lieu en juin 2022.

En 2022, en l'absence de perturbation significative de l'économie, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant.

Stifel maintient sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 172 euros sur le titre. Le broker salue les résultats 2021 solides du groupe. L'augmentation à deux chiffres des prix dans le secteur européen de l'Industriel Marchand est particulièrement impressionnante, souligne le bureau d'études. Pour ce dernier, le marché devrait apprécier ces résultats.

Jefferies maintient sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 181 euros sur Air Liquide dont il apprécie la confiance. Selon le courtier, cette publication constitue un support pour le titre.

=/ Points clés /=

- Deuxième mondial derrière Linde-Praxair des gaz industriels et médicaux, né en 1902 ;

- Vente de 20,5 Mds€ structurées en 3 branches : gaz et services industriels pour 96 %, ingénierie et construction (moins de 3%) puis GMT ou marchés globaux et technologies ;

- Equilibre des revenus par zones géographiques –les Amérique pour 38 %, l’Europe pour 33 %, l’Asie-Pacifique pour 22 % ;

- Modèle économique fondé sur les contrats pluriannuels (1/3 des revenus générés par les contrats de vingt ans) et les partenariats industriels de long terme offrant une bonne visibilité des résultats futurs et une marge d’exploitation supérieure à 20 % ;

- Capital ouvert, avec 33 % d'actionnaires individuels et 2,5 % pour les salariés, Benoît Poitier étant président directeur général du conseil d'administration de 13 membres ;

- Bilan sain, avec une dette nette notée A, ramenée 10,6 Mds€ soit à 58,5 % des capitaux propres.

=/ Enjeux /=

- Après l’exécution de la stratégie « NEOS-2020 », réaffirmation d’un objectif de rentabilité des capitaux employés de + 10 % en 2023 puis 2024 ;

- Stratégie innovation pilotée par la direction dédiée IDD, financée à hauteur de 300 M€, dont le 1/3 pour la transition écologique, visant à l'excellence opérationnelle, à l'ouverture aux technologies dans les cœurs de métier ou de rupture, par le biais de :

- réseau mondial de 5 campus innovation, avec 300 partenariats d’innovation académiques, industriels ou avec des start-ups,

- laboratoires dédiés : Digital factory pour l’expertise data, Alizent pour l’IoT, m-Lab pour les molécules, i-Lab pour le décryptage des tendances….

- fonds ALIAD de capital-risque, en alliance avec le fonds chinois CSE,

- déploiement de la technologie Turbo-Brayton pour les méthanier,

- déploiement du programme IBO de digitalisation d’approvisionnement des gaz liquides ;

- Stratégie environnementale révisée en mars visant à la neutralité carbone en 2050 avec 2 objectifs intermédiaires, 2025 (début de la réduction en absolu des émissions) et 2035 (recul de 33 % par rapport à 2015), par le biais de :

- captage de CO2, production d’hydrogène par électrolyse et recours au biométhane,

- triplement des ventes d’hydrogène à 6 Mds€, après 3 Mds€ en 2030,

- partenariat avec Rothschild & CO et Solar Impulse dans un fonds doté de 200 M€ pour accompagner les PME offrant des solutions pour l’environnement ;

- Accélération des projets autour de l'hydrogène pour la mobilité et le stockage des énergies renouvelables ;

- Décisions d’investissements industriels supérieures à 3 Mds€, dont près de la 1/2 liés à la transition énergétique.

=/ Défis /=

- Sensibilité à la parité €/$ et aux cours du pétrole ;

- Impact de la pandémie : hausse des ventes de 8 % et de 1& % pour le bénéfice net au 1 er semestre ;

- Objectif 2021 d’une hausse de la marge opérationnelle et du résultat net récurrent ;

- Dividende 2020 à 2,75 € .