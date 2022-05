La valeur du jour à Paris Air France-KLM lance une augmentation de capital de 2,26 milliards d’euros

(AOF) - Air France-KLM (-6,99% à 4,04 euros) vient d’annoncer le lancement d’une augmentation de capital visant à lever 2,256 milliards d’euros. Le transporteur franco-néerlandais veut ainsi poursuivre le renforcement de son bilan et accélérer le remboursement des aides d’État perçues pour traverser la crise du Covid. L’opération se traduira par l’émission de 1 928 millions d’actions au prix unitaire de souscription de 1,17 euro. Cela représente une décote de 73% par rapport au cours de clôture de lundi.

Actuellement, parmi les principaux actionnaires d'Air France-KLM figurent l'État français (28,6% du capital), la compagnie China Eastern Airlines (9,6%), l'État néerlandais (9,3%) ainsi que la compagnie Delta Air Lines (5,8%).

Les Etats français et néerlandais ont l'intention de participer à l'opération afin de maintenir leur niveau de participation. L'Etat néerlandais devra toutefois obtenir le feu vert du Parlement.

En parallèle, CMA CGM fera son entrée en tant que nouvel actionnaire de référence. L'armateur marseillais s'est engagé à souscrire à l'opération pour un montant maximum de 400 millions d'euros dans la limite de 9% maximum du capital.

Quant à China Eastern Airlines et Delta Air Lines, elles se contenteront de réinvestir le produit de la vente de leurs droits préférentiels de souscription (DPS) à CMA CGM. Les deux compagnies aériennes devraient donc voir leurs participations diluées.

" L'opération que nous lançons aujourd'hui vient concrétiser le travail que nous menons depuis plusieurs mois pour consolider notre bilan et renforcer notre autonomie financière. Elle contribuera également à permettre à la société de retrouver ses marges de manœuvre stratégiques ", a déclaré Benjamin Smith, le directeur général d'Air France-KLM.

Auparavant, Air France-KLM avait dit travailler à des mesures de renforcement de ses fonds propres, dans le cadre d'un plan pouvant représenter jusqu'à 4 milliards d'euros. Parmi les moyens envisagés, le groupe évoquait une augmentation de capital, l'émission d'instruments de quasi-fonds propres tels que des obligations perpétuelles simples et convertibles, et le refinancement d'actifs.

En première approche, UBS a maintenu son opinion Neutre et son objectif de cours de 4,15 euros sur le titre Air France-KLM.

Points clés

- Numéro 1 européen du transport aérien, né en 2000 de la fusion entre Air France, créé en 1933, et le hollandais KLM, fondé en 1019 ;

- Chiffre d'affaires de 14,3 Mds€ réalisé à 86 % dans le transport de passagers et le cargo, puis la maintenance pour 7 % et la filiale Transivia pour 7 % ;

- Modèle d'affaires fondé sur l’optimisation de l’utilisation de la flotte, l’amélioration de la performance opérationnelle, la simplification des structures et les connectivités d'une part, la croissance du réseau court et moyen-courrier et le développement du long courrier par alliances (alliance de 19 compagnies d'aviation dans SkyTeam) et partenariats ;

- Capital détenu à 28,6 % par l'Etat français, 9,3% par l'état néerlandais, 8,8 % par Delta Airlines, 8,8 % par China Airlines et 3,7 % par les salariés, Anne-Marie Couderc présidant le conseil d'administration de 19 administrateurs, Benjamin Smith étant directeur général ;

- Situation bilancielle tendue avec une dette nette à 8,2 Mds€, soit un effet de levier de 11 mais augmentation de capital attendue jusqu’à 4 Mds€ d’ici la fin 2022.

Enjeux

- Stratégie de transformation via l’organisation, la réduction des coûts, la gestion de la flotte et le transfert à Transavia du réseau intérieur français hors Marseille, Nice et Toulouse : levier de la dette ramené à 3-3,5 % en 2023, marge opérationnelle de 7 à 8 % en 2024 ;

- Stratégie d'innovation : au service de la relation attentionnée avec le client (recours massif aux techniques d’assistance vocale, intelligence artificielle, blockchain et réalité augmentée), vers une aviation propre soutien au carburants durables, roulage électrique pour le tractage au sol, surveillance de l’atmosphère…;

- Stratégie environnementale visant la réduction de 50 % (vs 2005) des émissions de CO2 : Plan Climat avec 6 priorités dont modernisation de la flotte (2,5 Mds€ investis dans des avions consommant 25 % de moins de carburants), carburants durables en s'appuyant sur SkyNRG, plan de compensation avec le système CORSIA / lutte contre les nuisances sonores, / recyclage à 60 % des déchets dangereux en 2020 et réduction, d'ici 2030, de moitié des déchets résiduels et engagement dans la biodiversité ;

- Poursuite des succès de Transavia –retour attendu d’une occupation des sièges supérieure aux niveaux de 2019.

Défis

- Pas de retour aux niveaux de trafic de 2019 avant 2024-25 et incertitudes sur la réouverture des aéroports chinois;

- Retombées du renforcement du partenariat, industriel et capitalistique, avec China Eastern ;

- Résistance à la montée de la concurrence en maintenance ;

- Perspectives 2022, après le retour à la rentabilité d’exploitation au 1er trimestre : pour le 2ème trimestre : capacité en sièges-km offerts pour les réseaux à 80-85 % vs 2019 et résultat opérationnel équilibre / pour le 3ème trimestre, capacité en sièges-km de 85 à 90 % et résultat opérationnel nettement positif

- Non versement de dividende en 2021 (pour la 7ème année consécutive).

Une réduction future du nombre de déplacements

Selon une étude du cabinet Roland Berger, le nombre des déplacements personnels comme professionnels en avion pourraient reculer de 20% une fois les crises passées. Cette tendance négative résulte des préoccupations environnementales. L es passagers devraient davantage opter pour des compagnies aériennes respectueuses de l’environnement . Cette démarche est dans le prolongement du mouvement « flygskam » , « la honte de prendre l’avion », né en Scandinavie peu de temps avant le début de la pandémie. Le développement de la mobilité virtuelle favorisera également le recul des déplacements, qui sera plus important pour les déplacements professionnels (environ 21% à 24%) que pour les voyages personnels (14% à 20%). D’après l’étude, le long-courrier ne retrouvera ses niveaux de 2019 qu’en 2026.