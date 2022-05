La valeur du jour à Paris - Adocia : lancement d'une phase 3 avec l'insuline ultra-rapide BC Lispro en Chine

(AOF) - Adocia bondit de 7% à 4,7 euros. La biotech a annoncé le dosage du premier patient dans le programme de phase 3 de BioChaperone Lispro avec son partenaire Tonghua Dongbao. BC Lispro appartient à la dernière génération d'insulines ultra-rapides avec Fiasp (Novo Nordisk) et Lyumjev (Eli Lilly). 1300 personnes atteintes de diabète de type 1 ou 2 dans 100 centres de recherche clinique en Chine vont participer à cet essai dont le début a déclenché le paiement de 5 millions de dollars par Tonghua Dongbao à Adocia.

Des paiements supplémentaires pour un montant maximal de 30 millions de dollars sont conditionnés aux franchissements de futures étapes de développement jusqu'à l'enregistrement du produit.

Le contrat entre les deux sociétés prévoit le paiement de redevances annuelles à deux chiffres sur les ventes futures sur les territoires de Tonghua Dongbao qui comptent 140 millions de diabétiques en Chine et 60 millions dans d'autres territoires asiatiques tels que le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie et les Philippines.

En 2018, le marché chinois de l'insuline représentait plus de 3,5 milliards de dollars et devrait atteindre 5 milliards de dollars en 2025 en raison de l'augmentation de l'accès aux médicaments, du diagnostic et de la prévalence du diabète, indique Adocia.

"Nous sommes fiers d'être l'une des rares sociétés à amener une insuline innovante du laboratoire à la phase 3", a déclaré Olivier Soula, directeur général adjoint et directeur de la R&D d'Adocia.

"Toutes nos félicitations à notre partenaire Tonghua Dongbao pour avoir franchi cette étape importante. Notre produit BC Lispro a une forte probabilité d'atteindre le plus grand marché du monde en termes de nombre de patients", a ajouté le dirigeant.

