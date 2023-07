La valeur du jour à Paris - Adocia en hausse après sa reprise de cotation et un accord avec Sanofi

(AOF) - Adocia gagne 11,24% à 4,40 euros après l'annonce de la signature d’un accord d’exclusivité au profit de Sanofi sur son produit M1Pram, qui vise à devenir l’insuline rapide de référence pour le diabète et l’obésité. Suspendu depuis le 1er juin, le titre a vu sa cotation reprendre ce jeudi. La biotech précise Sanofi lui paiera10 millions d’euros pour ce droit d'exclusivité, et qu'elle boucle parallèlement une levée de fonds de 10 millions d'euros. Elle a demandé la suspension de son titre après que son principal créancier l'a mise en demeure de payer 9,8 millions d'euros.

La levée de fond sera constituée d'un placement privé de 5 millions d'euros que se sont notamment engagés à souscrire Gérard Soula, Président du Conseil d'Administration d'Adocia, et Bpifrance, complété par l'émission d'obligations convertibles que se sont engagés à souscrire Vester Finance et plusieurs investisseurs européens pour 5 millions d'euros. Ces opérations "auront un impact dilutif", précise Adocia dans son communiqué.

Adocia affirme avoir demandé la suspension de sa cotation sur Euronext Paris le 1er juin 2023, parce que son " principal prêteur " IPF Partners l'a mis en demeure de régler la somme de 9,8 millions d'euros au plus tard le 2 juin 2023. " La société était alors en discussion avec Sanofi et elle travaillait à structurer une levée de fonds " souligne la biotech : " c'est dans ce contexte que la Direction d'Adocia a estimé qu'il était impossible, jusqu'à ce jour, de donner au marché une information complète et claire sur sa situation ". Un protocole d'accord a finalement été signé entre IPF Partners et Adocia afin de suspendre le paiement de la dette jusqu'au 30 juin 2023, avant le remboursement anticipé de son prêt.

Adocia annonce qu'elle entend procéder à une " priorisation de son portefeuille de produits " afin d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'à la fin du 2ème trimestre 2024, et qu'elle anticipe le versement de deux paiements en 2024 dans le cadre de son partenariat avec Tonghua Dongbao.

Ces versements se feront sous réserve de l'atteinte de certaines étapes, à savoir un paiement de 10 millions de dollars déclenché par la fin de la première étude de phase 3 en cours sur BioChaperone Lispro et un paiement de 10 millions de dollars déclenché par le démarrage du programme clinique de phase 3 sur BioChaperone Combo. Ces paiements " permettraient à la Société de disposer d'une trésorerie suffisante jusqu'à fin 2024 ", conclut Adocia.

