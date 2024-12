La valeur du jour à Paris - Accor, plus forte hausse du CAC 40 en 2024

(AOF) - Accor s'apprête à finir l'année en tant que plus forte hausse du CAC 40 en affichant une progression de plus de 35%. Le groupe hôtelier a dominé l'indice qu'il a intégré le 18 mars, en remplacement d'Alstom. Il a bénéficié d’une dynamique opérationnelle favorable, relevant son objectif de revenu par chambre disponible (indicateur clé du secteur) annuel en juillet puis sa prévision d'excédent brut d'exploitation en octobre. Accor a accumulé les bonnes nouvelles au cours de l'année en convaincant UBS, Jefferies puis JP Morgan que ses perspectives sont favorables

Trois gérants passés à l'achat en 2024

UBS est passé de Neutre à Achat sur Accor en février. Le broker invoquait les tendances positives en matière de réservations, le consensus parmi les professionnels du tourisme sur le maintien de la demande, une amélioration potentielle du "pipeline" d'hôtels à mesure de la baisse attendue des taux d'intérêt, ainsi que sa conviction croissante que la direction maintiendra le cap sur la stratégie 2023-2027.

Jefferies a emboité le pas à UBS en mars en passant de Sous-performance à Achat. Le broker louait la "trajectoire de croissance et de rentabilité claire" du groupe hôtelier et la "clarté concernant le retour pour les actionnaires".

En novembre JP Morgan a rejoint ce mouvement en passant de Neutre à Surpondérer. Le broker juge que le mix géographique plus diversifié du groupe hôtelier et son exposition plus importante au haut de gamme "s'avèrent défensifs "."L'option de libérer davantage de valeur via la cession de la participation restante de 30% de Accor dans AccorInvest, même si elle est bien identifiée, soutiendra également les actions, en déclenchant des retours supplémentaires aux actionnaires (attendus fin 2025/début 2026)" ajoute JP Morgan.

Des perspectives financières relevées

Le revenu par chambre disponible (indicateur clé du secteur) est anticipé depuis fin juillet entre 4% et 5%. Accor cible par ailleurs un excédent brut d'exploitation entre 1,095 milliard d'euros et 1,125 milliard d'euros et une croissance du réseau entre 3% et 4%.

Accor a relevé fin octobre sa perspective d'excédent brut d'exploitation groupe, désormais attendu entre 1,10 et 1,125 milliard d'euros contre 1,095 à 1,125 milliard initialement. Au cours du troisième trimestre 2024, le groupe a ouvert 47 hôtels correspondant à 8 000 chambres, soit une croissance nette du réseau de 3,2% au cours des 12 mois précédents.

Une expansion internationale

Accor a atteint fin mai les 700 hôtels en Chine, avec l'inauguration du Sofitel Shanghai North Bund, qui compte 25 étages, estampillé Sofitel Hotels & Resorts. Le groupe y avait ouvert en moyenne plus d'un hôtel par semaine sur les deux années écoulées. À fin septembre 2024, le groupe dispose d'un parc hôtelier de 838 826 chambres (5 638 hôtels) et d'un pipeline de 231 000 chambres (1 380 hôtels).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier opérateur hôtelier mondial, créé en 1967, avec plus de 40 % du marché (hors France, 1/3 du marché), leader en Asie-Pacifique, Moyen-Orient-Afrique et Amérique latine ;

- Parc hôtelier de 5 600 hôtels exploités sous 45 marques, 10 000 restaurants & bars dans 100 pays, du luxe pour 26 % des revenus sous les marques Fairmont, Raffles, Sofitel … au milieu de gamme (34 %) et aux hôtels économiques Adagio, Ibis, Mercure, Novotel…;

- Activité de 5,1 Mds€ équilibrée au niveau mondial et répartie en deux divisions : « Premium, Milieu de Gamme & Économique » et « Luxe & Lifestyle », regroupant conciergerie, location de résidence de luxe ou services digitaux pour hôteliers… ;

- Deux ambitions : dans l’hôtellerie, consolidation du leadership de Ibis, Novotel et Pullman et densification du réseau via les marques de Mövenpick, Mercure, Handwritten et Greet / dans le luxe & lifestyle, croissance forte tirée par la valorisation des marques Orient Express, Raffles et Fairmont, Sofitel, MGallery, Emblems et Ennismore ;

- Capital caractérisé par la présence des opérateurs hôteliers chinois Jin Jiang et Huazhu (respectivement 9,6 % et 6,5 %) et du fonds qatari QiA (8,9 %), avec un conseil de 13 administrateurs présidé par le directeur général Sébastien Bazin.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires : fondée sur la diminution des besoins en fonds propres par l’« asset light » / vente des murs et contrôle de la gestion, plan de cessions d’actifs d’ici 2025 chez AccorInvest / conçue pour la création de trafic via un portefeuille étendu de marques mondiales, une distribution maximisant la conversion en nuitées, la fidélisation et les partenariats avec des distributeurs tel Amadeus / diversifiée dans les services aux propriétaires, dont la contribution sera positive en 2024 au bénéfice d’exploitation / soutenue par l’innovation permanente, dans les process & outils et les organisations : plateforme unique de services partagés pour les 2 divisions, plateforme de distribution et réservation pour le programme de fidélité ALL ;

- Stratégie environnementale « Planet 21 » visant 0 carbone en 2050 pour les hôtels Accor : 2025 : baisse de 25,2 % des émissions en interne et de 15 % chez des fournisseurs / élimination des plastiques à usage unique, « emprunt vert …» ;

- Retombées du partenariat stratégique avec le chinois Huazhu Hotels Group, visant à renforcer les marques Ibis, Mercure et Novotel en Chine, Taïwan et Mongolie et de celui avec IDeaS pour la gestion des revenus du portefeuille d’activités ;

- Structure financière maîtrisée avec, à fin juin, 1,9 Mds€ de liquidités et un autofinancement libre récurrent de 120 M€ face à 2 ,9 Mds€ de dette nette.

Défis

- Forte exposition à l'Europe qui contribue à près de 40 % du bénéfice d’exploitation ;

- Réalisation des ambitions fortes en Inde - une trentaine d’ouvertures d’ici 2028 ;

- Après une hausse de 11 % du chiffre d’affaires et du bénéfice par action au 1 er semestre, objectifs 2024 relevés : croissance de 4 à 5 % % du RevPar, excédent brut d’exploitation autour de 1,1 Md€ ;

- Stratégie 2023-2027 avec des objectifs financiers pour chacune des divisions : « Premium, Mid & Eco » : hausse annuelle de 2,5 à 3,5 % du réseau, de 2 à 4 % du RevPar, de 4 à 7 % du bénéfice d’exploitation ; « Luxe & Lifestyle » : croissance annuelle de 8 à 3,5 % du réseau, de 3 à 5 % du RevPar, de 11 à 13 % du bénéfice d’exploitation / pour le groupe : croissance annuelle de 3 à 5 % du réseau, de 3 à 4 % du RevPar et de 6 à 10 % du bénéfice d’exploitation ;

- Dividende 2023 de 1,18 € après rachat d’actions au cours du 1 er trimestre et volonté d’un retour aux actionnaires de 3 Mds€ environ entre 2023 et 2027.