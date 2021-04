La valeur des marques françaises a progressé de 4,9%, selon le classement BrandZ TOP 50 France 2021

(AOF) - Kantar a dévoilé les résultats du classement BrandZ Top 50 France. Ce classement est la référence mondiale de l'évaluation de la valeur des marques et qui quantifie la contribution des marques et la performance financière des entreprises. La valeur des 50 marques françaises les plus fortes affiche une croissance parmi les plus fortes au monde, (proche de 5%) en 2021, malgré le contexte de pandémie. Ce taux de croissance (4,9%) représente 15 milliards de dollars de valeur cumulée supplémentaire au cours des 12 derniers mois, pour une valeur totale de marque de 325 milliards de dollars.

Sur le début de l'année 2021, l'indice boursier des 50 marques françaises les plus fortes est en progression de 14,1% moyenne alors que celui du CAC 40 reste stable.

Le palmarès accueille des nouveaux entrants Yoplait (n°30 ; 1,9 milliard de dollars), le boncoin(n°38 ; 1,1 milliard de dollars) et Monoprix, (n°50; 0,7milliard de dollars).

La Roche Posay(n°28; 2 milliards de dollars) affiche la plus forte progression (+25%).

Les leaders Louis Vuitton, Chanel, Hermès, L'Oréal Paris et Orange demeurent les marques françaises les plus fortes, avec une progression moyenne de 8%.