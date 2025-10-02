La valeur de marché de Samsung et SK Hynix bondit de 37 milliards de dollars après l'accord sur les puces OpenAI

(Ajoute des détails, des commentaires d'analystes; paragraphes 3-8)

Les actions des sociétés sud-coréennes Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix

000660.KS ont progressé jeudi après que les fabricants de puces ont signé un accord pour fournir des puces de mémoire aux centres de données d'OpenAI, augmentant ainsi leur capitalisation boursière combinée de 37 milliards de dollars.

Samsung Electronics a grimpé de plus de 4 % pour atteindre son plus haut niveau depuis janvier 2021 et SK Hynix a bondi de plus de 12 % pour atteindre son plus haut niveau historique, propulsant l'indice de référence KOSPI .KS11 de plus de 3 % à un niveau record.

OpenAI, qui participe au projet d'intelligence artificielle Stargate du président américain Donald Trump, d'une valeur de 500 milliards de dollars, a accepté mercredi de collaborer avec les deux fabricants de puces sud-coréens pour construire deux centres de données, une porte des étoiles à la coréenne.

"Il y a eu des inquiétudes concernant la chute des prix des mémoires à large bande l'année prochaine en raison de l'intensification de la concurrence, mais ces inquiétudes seront facilement résolues par le partenariat stratégique", a déclaré Jeff Kim, analyste chez KB Securities, dans une note, s'attendant à une augmentation de la demande dans le cadre du projet.

"Étant donné que Stargate est un projet clé mené par le président Trump, il est également possible que le partenariat ait un impact positif sur les négociations commerciales de la Corée du Sud avec les États-Unis", a déclaré Kim.

Le boom mondial de l'IA a entraîné une forte demande de semi-conducteurs, ce qui a permis aux exportations de la Corée du Sud d'augmenter en septembre au rythme le plus rapide depuis 14 mois, malgré l'impact des droits de douane américains, dépassant ainsi les attentes du marché.

La Corée du Sud espère formaliser d'ici la fin octobre un accord commercial préliminaire conclu avec Trump en juillet, abaissant les droits de douane américains sur les importations sud-coréennes en échange d'un investissement de 350 milliards de dollars aux États-Unis.

Toutefois, les négociations de suivi sont au point mort en raison des préoccupations de Séoul concernant les implications en matière de change et la structure du programme d'investissement.

Les filiales de Samsung Electronics, Samsung SDI 006400.KS , Samsung C&T 028260.KS et Samsung SDS 018260.KS , ont également connu une forte hausse au début des échanges en Asie grâce à des partenariats avec la société américaine d'intelligence artificielle.