La vague de ventes qui ne cesse de s'amplifier sur les marchés mondiaux

La chute des marchés financiers mondiaux a pris une tournure particulièrement grave cette semaine, alors qu’une combinaison néfaste d’inquiétudes liées à l’intelligence artificielle et aux taux d’intérêt américains a déclenché une avalanche de ventes, touchant aussi bien les actions que le cuivre et l’or.

1/CHOC SUR LES MARCHÉS BOURSIERS

Les craintes d’une éventuelle bulle spéculative dans le secteur de l’IA et des valeurs technologiques ont commencé à se manifester vers le milieu de l’année. Mais la vague de ventes a véritablement pris de l’ampleur le mois dernier, lorsqu’il est apparu clairement que les grandes économies, telles que les États-Unis, auraient besoin de nouvelles hausses des taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation.

Certains chiffres sont stupéfiants.

Près de 9 000 milliards de dollars ont été effacés de la valeur des actions mondiales .MIWD00000PUS depuis leur pic atteint en août, tandis que la chute de 17 % enregistrée cette semaine à Taïwan est la plus importante depuis le début des années 1990.

À ces inquiétudes s’est ajoutée ce mois-ci la défaite cuisante du Parti républicain du président américain Donald Trump, qui a semé le doute quant au nombre de centres de données qui seront construits aux États-Unis. La démission soudaine du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a également ébranlé les investisseurs, compte tenu du rôle clé que joue le fabricant de puces dans le financement du secteur de l’intelligence artificielle.

“Ce qui m’inquiète, ce n’est pas tant la correction des valeurs technologiques… mais la possibilité que la vague de ventes s’étende à l’ensemble des marchés financiers”, a déclaré Bruno Schneller, directeur général chez Erlen Capital Management.

“Même l’or est sous pression, ce qui est intéressant compte tenu de son rôle traditionnel de valeur refuge et pourrait indiquer que les investisseurs se liquident plutôt que de se contenter de se tourner vers des actifs défensifs.”

2/LA VOLATILITÉ MONTE EN FLÈCHE

L’indice VIX ( .VIX ), baromètre de la peur à Wall Street qui mesure la volatilité du marché boursier américain, a atteint vendredi 30 points, son plus haut niveau depuis fin mars, les investisseurs s’étant précipités pour acheter des protections contre les fluctuations du marché.

Bien que cette hausse n’atteigne pas encore l’ampleur de celle observée après le “Jour de la Libération” d’avril 2025, elle s’en approche et se situe désormais à un niveau susceptible de déclencher des ventes de la part des hedge funds qui ciblent des niveaux fixes de volatilité.

L’équivalent européen du VIX a également atteint son plus haut niveau depuis avril .V2TX bien que d’autres indicateurs suggèrent que la tension, du moins pour l’instant, ne se propage pas.

L’indice MOVE, qui suit la volatilité sur le marché des obligations d’État américaines, reste en dessous des plus hauts du mois dernier, tout comme les indicateurs de volatilité implicite pour les principales paires de devises. .MOVE , EUR3MO= , JPY3MO=

3/CUIVRE, PÉTROLE

Le cuivre est le métal qui se démarque le plus. Bien qu’il bénéficie du déploiement de l’IA, compte tenu de la forte demande des centres de données pour ce métal, il est en passe d’enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025. MET/L

Le pétrole, qui a été au cœur des inquiétudes inflationnistes cette année en raison de la forte hausse des coûts qu’il a entraînée, est passé au second plan dans le tumulte des marchés de ces derniers jours, s’établissant dans une fourchette relativement étroite comprise entre 90 et 94 dollars. O/R

4/OBLIGATIONS, OR

Les obligations d’État affichent de bons résultats en tant que valeur refuge dans cette dernière période de turbulences boursières, faisant fi des inquiétudes liées à une politique plus agressive de la Réserve fédérale. US/

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans est en passe d’enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025, avec un recul de 17 points de base depuis le début de la semaine. US10YT=RR

Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des cours.

En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans a baissé d’environ 9 points de base rien que vendredi. DE10YT=RR

Les analystes de Citi ont déclaré que le marché pourrait anticiper la fin des hausses de taux américaines, ce qui ferait remonter les obligations, “si la correction boursière américaine venait à se transformer en éclatement de la bulle de l’IA”.

L’or, en revanche, ne parvient pas à jouer son rôle de valeur refuge, reculant d’environ 1 % vendredi pour atteindre son plus bas niveau depuis septembre 2025. XAU=

5/LE DOLLAR, UNE VRAIE BOULE DE DÉMOLITION

Le dollar a démontré que les rumeurs annonçant sa chute avaient été grandement exagérées.

L’indice du billet vert .DXY =USD , qui mesure la devise de réserve mondiale par rapport aux six autres principales devises, a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis 19 mois.

Depuis le début de l’année, il a progressé de près de 7 % face à l’euro EUR= , de 3 % face au yen JPY= et de 4 % à 5 % face à la livre sterling GBP= , au dollar canadien CAD= et au dollar néo-zélandais NZD= .

Les devises des marchés émergents ont également été touchées. Les turbulences supplémentaires liées à un résultat électoral inattendu ont entraîné une chute de plus de 8 % de la devise brésilienne BRL= ce mois-ci, tandis que le shekel israélien ILS= , l’une des devises les plus corrélées à l’essor de l’IA, a chuté de près de 5 %.