La vague de résultats trimestriels maintient les marchés à flot

(AOF) - Les bourses européennes se sont offertes un rebond jeudi, dans un contexte marqué par une avalanche de résultats trimestriels. Le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,98% à 6 508,14 points, et l'Euro Stoxx 50 s'est adjugé 0,95% à 3 770,09 points. Même tendance à Wall Street, où en fin d'après-midi le Dow Jones grappille 0,02%, pendant que le Nasdaq progresse de 0,24%.

La journée avait démarré en fanfare sur le Vieux Continent, les indices grimpant en cours de matinée jusqu'à 2%, soutenus par les bons rapports trimestriels de grands groupes tels que Capgemini ou TotalEnergies pour la France, et Unilever, Barclays ou encore Nokia dans le reste de l'Europe. Les investisseurs saluaient également la performance surprise de Meta, qui avait publié la veille à New-York.

L'ambiance est ensuite retombée après la pause déjeuner, lorsque les investisseurs ont pris connaissance d'une inflation allemande qui a accéléré au-dessus des attentes en avril, à 7,4%, et, surtout, des données du PIB américain. Celui-ci s'est en effet contracté de manière inattendue au cours du premier trimestre 2022 (-1,4%), alors que le consensus visait une croissance de 1,1%.

Sur la place parisienne, les valeurs technologiques ont été à la fête, Worldline (+6,77%), Dassault Systèmes (+5,72%) et Capgemini (+5,15%) ayant dominé le CAC 40. A l'inverse, Sanofi (-0,91%), Pernod Ricard (-1,02%) et Thalès (-0,98%) n'ont pas su profiter de leurs publications et ont fini tout en bas du classement.