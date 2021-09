La vaccination et l’allègement des restrictions dynamisent les ETF du secteur des voyages et des loisirs

Ces secteurs de services vitaux ont en effet fortement rebondi avec l'afflux croissant de touristes, la réouverture d'hôtels, de bars, de restaurants et autres lieux de divertissement.

Les campagnes de vaccination rapides, les levées de confinements et l'assouplissement des restrictions de voyage aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni ont redynamisé les secteurs du voyage et des loisirs. Ces secteurs de services vitaux ont en effet fortement rebondi avec l'afflux croissant de touristes, la réouverture d'hôtels, de bars, de restaurants et autres lieux de divertissement. Bien que les niveaux soient loin d'atteindre ceux d'avant la pandémie en raison des interrogations persistantes dues aux variants, l'optimisme relatif aux perspectives du secteur a relancé les actions et les ETF connexes.

Côté ETF, Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (PEJ) a gagné environ 28% depuis le début de l'année. PEJ détient 30 actions américaines dans des sociétés de loisirs et de divertissement. Il s'agit de sociétés dont l'activité principale consiste en la conception, la production ou la distribution de biens ou de services dans le secteur des loisirs et du divertissement. Les principales positions comprennent Booking Holdings Inc. (5,29%), McDonald's Corp (4,9%), Sysco Corp. (4,86%), Chipotle Mexican Grill Inc (4,83%) et Starbucks Corp. (4.74%).

En Europe, iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (EXV9), Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (TRV) et Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF (XTPS) ont gagné respectivement 20,6%, 22% et +27,38%. Ces trois ETF ciblent les plus grandes actions du secteur des voyages et des loisirs en Europe. Ils comprennent des titres comme Flutter Entertainment PLC, Ryanair, Accor, Intercontinental Hotels, Evolution et Entain PLC, pour n'en citer que quelques-uns.

