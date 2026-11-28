La United Fidelity Bank a fermé ses portes, marquant la plus importante faillite bancaire aux États-Unis depuis deux ans ; First Citizens rachète ses actifs

La United Fidelity Bank a été mise en liquidation vendredi par les autorités de régulation américaines, ce qui constitue la plus importante faillite bancaire du pays depuis plus de deux ans; les actifs de l'établissement ont été rachetés par la First Citizens Bank.

Le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) a déclaré que United Fidelity, dont le siège se trouve dans l’Indiana, se trouvait dans une “situation dangereuse ou précaire” et était probablement incapable d’honorer ses engagements, confiant ainsi le contrôle de la banque à la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) afin de procéder à sa liquidation.

First Citizens, dont le siège se trouve en Caroline du Nord et qui est une filiale à 100 % de First Citizens BancShares FCNCA.O , a accepté de racheter l’ensemble des prêts de l’établissement en faillite ainsi que la majeure partie de ses dépôts et de ses actifs, ont indiqué First Citizens et la FDIC.

Cette acquisition porte sur des actifs de 5,9 milliards de dollars, des dépôts de 4,5 milliards de dollars et des prêts de 3,1 milliards de dollars, sur la base des soldes d’United Fidelity au 30 septembre. Il s’agit de la plus importante faillite bancaire aux États-Unis depuis la fermeture, en avril 2024, de la Republic Bank, basée à Philadelphie, qui disposait de 6 milliards de dollars d’actifs, selon les données de la FDIC.

Le coût de cette faillite pour le Fonds fédéral d’assurance des dépôts s’élèvera à 1,83 milliard de dollars, selon les estimations de la FDIC.

Reuters n’a pas pu joindre United Fidelity pour obtenir ses commentaires en dehors des heures d’ouverture habituelles.

First Citizens a déclaré avoir été choisie à l’issue d’un appel d’offres, son offre comprenant une décote sur les actifs d’environ 2,6 milliards de dollars et aucune prime sur les dépôts.

Les déposants d’United Fidelity deviendront automatiquement des déposants de First Citizens, “de sorte que les clients n’auront pas à changer de banque et conserveront l’intégralité de leurs fonds ainsi que leur couverture d’assurance-dépôts”, a précisé la FDIC.

First Citizens acquiert 20 agences bancaires dans l’Indiana, l’Illinois, le Colorado et la Floride, ainsi que deux dans les Îles Vierges américaines. L’opération inclut également les filiales de United Fidelity, notamment sa division de promotion et de gestion immobilières, Pedcor Homes.