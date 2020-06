Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Turquie veut s'installer sur deux bases militaires en Libye Reuters • 15/06/2020 à 14:55









ANKARA, 15 juin (Reuters) - La Turquie et le gouvernement libyen installé à Tripoli discutent de l'utilisation par les forces turques de deux bases militaires dans le pays nord-africain, a-t-on déclaré lundi de source turque à Ankara. Il s'agit de la base navale de Misrata et de la base aérienne d'Al Watiya, récemment reconquise par les forces du gouvernement d'entente nationale (GEN), soutenues par la Turquie. Aucune décision définitive n'a été prise. Le GEN a repoussé ces dernières semaines l'offensive lancée en avril 2019 par les miliciens de l'ANL (Armée nationale libyenne) du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, pour s'emparer de Tripoli. Les forces loyales au GEN poursuivent désormais leur contre-offensive et assiègent la ville de Syrte. (Orhan Coskun et Tuvan Gumrukcu; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.