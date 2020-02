Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Turquie réclame à la Russie un cessez-le-feu immédiat à Idlib Reuters • 28/02/2020 à 17:30









ANKARA, 28 février (Reuters) - La Turquie a réclamé vendredi auprès d'une délégation russe en visite à Ankara l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat dans la région syrienne d'Idlib, où 33 soldats turcs ont été tués dans une frappe aérienne des forces de Damas. Lors de discussions dans la capitale turque, les responsables turcs ont également demandé le repli des troupes syriennes, appuyées par Moscou, vers les lignes fixées dans le cadre d'un accord de "désescalade" entre la Russie et la Turquie en 2018. La délégation russe, qui a repris le chemin de la Russie, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. (Tuvan Gumrukcu, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.