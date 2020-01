La Turquie prête à "donner une leçon" à Haftar, prévient Erdogan

ANKARA, 14 janvier (Reuters) - La Turquie n'hésitera pas à "donner une leçon" à Khalifa Haftar, homme fort de l'est de la Libye, s'il persiste à s'en prendre au gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale, a prévenu mardi le président Recep Tayyip Erdogan. Le chef d'Etat turc a dénoncé la "fuite du putschiste Haftar" qui a quitté Moscou sans signer le cessez-le-feu négocié dans la capitale russe avec le Premier ministre Fayez al Sarraj, à la tête d'un gouvernement dit d'entente nationale (GEN). A la manoeuvre pour tenter de trouver une issue au chaos dans lequel la Libye est plongée depuis 2011, Moscou et Ankara avaient exhorté ces derniers jours les deux hommes à signer formellement une trêve. (Tuvan Gumrukcu et Ece Toksabay, version française Nicolas Delame)