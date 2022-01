La Turquie lance une campagne publicitaire pour soutenir sa monnaie

(AOF) - Le plan de sauvetage de la livre turque est entré dans une nouvelle phase. La Turquie a lancé dimanche une campagne à la télévision nationale et sur les réseaux sociaux afin d’inciter ses citoyens à placer leurs économies en monnaie locale. Cette campagne fait suite aux mesures qui avaient été prises fin décembre afin d’enrayer la chute de la livre turque. En fin d’après-midi, la livre turque gagne 1,31 % à 0,0747 dollar. Toutefois, elle abandonne toujours près de la moitié de sa valeur sur un an.

