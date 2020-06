Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Turquie étrille l'"obscure" politique de la France en Libye Reuters • 16/06/2020 à 19:50









ANKARA, 16 juin (Reuters) - La Turquie a vigoureusement rejeté mardi les critiques de la France sur son rôle en Libye, qui illustrent selon Ankara l'"obscure et inexplicable" politique française dans ce pays. Paris a jugé inacceptable lundi le soutien militaire apporté par la Turquie au gouvernement d'entente nationale (GEN) en Libye face aux forces du maréchal Khalifa Haftar. "Le soutien que la France a fourni au putschiste et voyou Haftar, qui cherche à imposer un régime autoritaire en renversant le gouvernement légitime et qui a ouvertement annoncé qu'il ne voulait pas d'une solution politique, a exacerbé la crise en Libye", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères. "Il est inacceptable qu'un allié de l'Otan se comporte de cette façon." Selon une source à l'Elysée, la France souhaite que les pays membres de l'Otan, à laquelle appartient la Turquie, discutent du rôle de plus en plus "agressif" d'Ankara en Libye. Des discussions entre les ministres de la Défense de l'Otan sont prévues mercredi et jeudi. (Tuvan Gumrukcu, version française Jean-Stéphane Brosse)

