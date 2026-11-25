Une coentreprise entre la société turque TUSAS et l'entreprise américaine GE Aerospace GE.N va investir 90 millions de dollars pour construire une usine à Plovdiv qui produira des composants de haute technologie destinés aux moteurs d'avion, a déclaré mercredi le ministre bulgare de l'Économie, Alexander Pulev.
-
Cet investissement permettra de créer 170 emplois hautement qualifiés, a précisé Pulev.
-
Il s'agira de la première usine de production de TUSAS hors de Turquie
-
La Bulgarie, qui a adopté l'euro le 1er janvier 2026, a intensifié ses efforts pour attirer les investissements étrangers
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer