La Turquie enquête sur le crash meurtrier de son avion militaire en Géorgie

Le site du crash d'un avion cargo militaire turc C-130 dans la région de Sighnaghi, à la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan, le 12 novembre 2025 ( AFP / Giorgi ARJEVANIDZE )

Les boîtes noires de l'avion militaire turc qui s'est écrasé mardi en Géorgie ont été retrouvées, et les autorités ont mis en garde contre toute explication hasardeuse à ce stade de la catastrophe qui a fait vingt morts.

Mercredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé que dix-neuf des vingt corps avaient été retrouvés sur le site de l'impact, une zone sans relief particulier dans l'est de la Géorgie.

"Nous avons retrouvé les corps de dix-neuf de nos martyrs. Les opérations se poursuivent pour retrouver le dernier", a déclaré le chef de l'Etat devant une réunion de son parti AKP.

L'avion de transport militaire de fabrication américaine C-130 avait décollé de Gandja, dans l'ouest de l'Azerbaïdjan, pour rentrer en Turquie. Il s'est écrasé peu après être entré dans l'espace aérien géorgien mardi après-midi.

L'épave de l'appareil avait été localisée en fin d'après-midi à quelques kilomètres de la frontière azerbaïdjanaise.

Le ministère de la défense turc a publié mercredi les noms et photos des vingt militaires tués dans le crash, sans avancer d'explication du crash.

Des vidéos amateurs montrent un appareil qui chute en tournoyant, laissant derière lui un panache de fumée blanche, avant de s'écraser au loin en dégageant une épaisse colonne de fumée noire.

Sur ces images, l'avion apparaît déjà en partie désintégré avant de toucher le sol.

Les autorités géorgiennes ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour éclaircir les circonstances du crash.

Le président Erdogan a appelé mercredi à ne pas prêter attention aux hypothèses qui circulent sur les réseaux sociaux: "Je demande sincèrement à chacun de ne donner aucun crédit à ceux qui s'abaissent à exploiter une telle tragédie à des fins politiques et malhonnêtes".

- pas de trace d'explosion-

Selon l'agence de presse azerbaïdjanaise Azerbaijani Report, proche des autorités de Bakou, "les premières constatations n'indiquent aucun signe d'impact extérieur".

"Le fuselage du C-130 turc ne présente aucune perforation ni dommage compatible avec un impact", insiste l'agence, qui semble ainsi exclure que l'avion ait pu être abattu. Elle précise encore qu'"aucun explosif n'était présent à bord, écartant ainsi la possibilité d'une explosion".

L'agence rapporte que l'appareil est resté "stationné sur l'aéroport de Ganja pendant environ deux heures seulement (...) durant ce temps, aucune tentative d'intervention extérieure ni d'approche de l'avion n'a été enregistrée".

Selon elle - ce que n'ont pas confirmé les autorités turques - le C-130 ramenait des "techniciens de maintenance de chasseurs F-16 ayant participé à un défilé militaire. Tous avaient suivi les procédures de sécurité requises".

La délégation turque a participé à Bakou aux célébrations du Jour de la Victoire, le 8 novembre, marquant la prise de la ville de Choucha dans le Haut Karabakh en 2020 et auxquelles avaient assisté M. Erdogan avec les ministres turcs de la défense et des affaires étrangères, ainsi que le chef des renseignements.

Ankara entretient des relations de proximité avec l'Azerbaïdjan.

Les C-130 Hercules sont des avions militaires de fabrication américaine développés par Lockheed Martin et produits depuis les années 1950. Ils sont encore très nombreux à voler à travers le monde.