La Turquie déclare illégales les activités de la Grèce et de Chevron au large de la Crète

La Turquie a déclaré jeudi qu'elle s'opposait aux "activités unilatérales" de la Grèce dans les champs d'hydrocarbures au sud de la Crète avec un consortium dirigé par la major pétrolière américaine Chevron CVX.N , estimant qu'il s'agissait d'une violation du droit international et des relations de bon voisinage.

Le consortium dirigé par Chevron a signé des accords de bail exclusifs lundi pour rechercher du gaz naturel au large du sud de la Grèce, renforçant ainsi la présence des États-Unis dans l'est de la Méditerranée.

"Nous nous opposons à cette activité illégale, qui est tentée en violation du protocole d'accord de 2019 sur la juridiction maritime entre la Libye et notre pays", a déclaré le ministère turc de la défense lors de son point de presse hebdomadaire.

Il a ajouté que cette activité, bien qu'elle n'ait pas d'impact direct sur le plateau continental de la Turquie dans la région, violait également la juridiction maritime de la Libye déclarée aux Nations Unies le 27 mai 2025.

"Nous continuons à apporter le soutien nécessaire aux autorités libyennes pour qu'elles prennent des mesures contre ces activités unilatérales et illégales de la Grèce.

L'accord de 2019 signé par la Turquie et la Libye a fixé les frontières maritimes en Méditerranée et a été rejeté par la Grèce car il ne tient pas compte de la présence de l'île grecque de Crète entre les côtes de la Turquie et de la Libye.

L'accord avec Chevron double la superficie maritime grecque disponible pour l'exploration et est le deuxième en quelques mois impliquant une grande entreprise énergétique américaine, alors que l'Union européenne cherche à éliminer progressivement les approvisionnements en provenance de Russie et que les États-Unis cherchent à les remplacer.

La Turquie et la Grèce, pays voisins et membres de l'Otan, sont en désaccord sur une série de questions depuis des décennies, principalement sur les frontières et les droits maritimes dans la mer Égée, une zone dont on pense qu'elle recèle des ressources énergétiques et qui a des implications importantes pour l'espace aérien et l'activité militaire.

Une déclaration de 2023 sur les relations amicales a provoqué un dégel de la rhétorique entre les deux pays, mais les problèmes ne sont toujours pas résolus, bien que les dirigeants aient exprimé leur désir de s'y attaquer.