(Zonebourse.com) - Démissions, révocations et arrestations se succèdent chez les régulateurs turcs depuis septembre, après un scandale de manipulation de marché et de corruption touchant des fonds dont les actifs dépassaient 20 milliards de dollars avant leur liquidation. Les épargnants réclament de leur côté le remboursement intégral de leurs pertes.

La Turquie doit réorganiser ses autorités de régulation financière après un scandale de fonds d'investissement qui a jeté un froid sur ses marchés de capitaux, selon cinq banquiers et un ancien haut responsable cités par Reuters. La crise touche des fonds dont les actifs ont dépassé 20 milliards de dollars avant leur liquidation.

Depuis septembre, démissions, révocations et arrestations se succèdent chez les régulateurs, sur fond de manipulation de marché, fraude et corruption. Près de 130 personnes ont été arrêtées, dont plusieurs anciens responsables du Conseil des marchés de capitaux. Sahap Kavcioglu, ancien gouverneur de la banque centrale, a démissionné de la présidence de l'Autorité de réglementation bancaire.

Le Conseil des marchés de capitaux avait approuvé 33 introductions en bourse sur les neuf premiers mois de 2026, contre 18 sur toute l'année précédente. Depuis la liquidation de 131 fonds le 17 septembre, aucune nouvelle introduction n'a été validée.

Le ministre des Finances Mehmet Simsek a annoncé jeudi un renforcement des pouvoirs du régulateur contre les fonds à problèmes. Le vice-président Cevdet Yilmaz a indiqué que 199 milliards de livres turques avaient été remboursés aux épargnants, qui réclament un remboursement intégral devant le siège du régulateur à Ankara.

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