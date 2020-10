Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Turquie condamne l'attentat de Nice, se dit solidaire de la France Reuters • 29/10/2020 à 13:04









ISTANBUL, 29 octobre (Reuters) - Le ministère turc des Affaires étrangères a fermement condamné jeudi dans un communiqué l'attentat de Nice, ajoutant que la Turquie était solidaire du peuple français contre la violence et le terrorisme. Les tensions sont vives entre la France et la Turquie depuis que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a condamné les propos d'Emmanuel Macron défendant le droit à la caricature, y compris de Mahomet, en France après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty le 16 octobre dernier. Trois personnes, deux femmes et un homme, ont été tuées dans une attaque présumée terroriste à l'arme blanche jeudi vers 09h00 (08h00 GMT) en plein coeur de Nice. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. (Tuvan Gumrukcu, version française Jean-Stéphane Brosse)

