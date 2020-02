Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Turquie cesse d'empêcher les réfugiés syriens d'affluer en Europe-Responsable Reuters • 27/02/2020 à 22:32









ANKARA, 27 février (Reuters) - La Turquie a décidé de ne plus empêcher les réfugiés syriens de se rendre en Europe par voie terrestre et maritime, a annoncé jeudi à Reuters un membre de l'administration. L'offensive menée par les forces syriennes avec l'appui de l'aviation russe pour reprendre la province d'Idlib, la dernière aux mains de l'insurrection, a fait près d'un million de déplacés et beaucoup cherchent à passer en Turquie. La police turque, les gardes-côtes et les responsables de la sécurité des frontières ont reçu l'ordre de se retirer, a précisé à Reuters le haut fonctionnaire turc. (Orhan Coskun, version française Jean-Philippe Lefief)

