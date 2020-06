Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Turquie a perdu du terrain dans le combat contre le COVID-19, dit Erdogan Reuters • 20/06/2020 à 14:08









ISTANBUL, 20 juin (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré samedi que la Turquie avait perdu du terrain dans sa bataille contre l'épidémie de coronavirus mais que l'accent mis sur l'hygiène, les masques et la distanciation sociale protégera les gens et permettra à l'économie de rebondir au second semestre. "Les chiffres de ces derniers jours montrent que nous avons perdu notre position dans la lutte contre l'épidémie", a déclaré le président turc dans une allocution télévisée. "Mais nous avons pour objectif de retirer la pandémie de notre agenda en respectant les règles de nettoyage, de masque et de distance", a ajouté Recep Tayyip Erdogan. Les signes d'une reprise économique sont "assez forts" depuis le mois de mai et "nous attendons une grande dynamique à partir du second semestre de l'année", a-t-il encore dit. (Jonathan Spicer et Irem Koca, version française Matthieu Protard)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.