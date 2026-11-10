La transformation avance malgré des vents contraires pour Agfa-Gevaert

Le spécialiste belge de la conception, fabrication et commercialisation de systèmes et produits d'imagerie a publié ses résultats trimestriels, marqués par la poursuite de sa restructuration stratégique et des performances contrastées selon ses divisions.

Pour ses activités poursuivies (hors Digital Printing Solutions), le groupe a affiché un chiffre d'affaires stable à 210 millions d'euros et un Ebitda ajusté de 1 million d'euros. Les hausses de prix, le plan d'économies et la progression de HealthCare IT n'ont pas totalement compensé la baisse des volumes dans les films, l'impact de l'année de réorganisation dans la radiographie directe et la faiblesse du marché de l'hydrogène vert. Le flux de trésorerie trimestriel est ressorti négatif de 14 millions d'euros, principalement grevé par les sorties de fonds liées à la transformation.

La division HealthCare IT a confirmé son rôle de principal relais de croissance grâce à une transition vers le modèle SaaS plus rapide que prévu. Les prises de commandes ont bondi de 21% sur 12 mois glissants à 197 millions d'euros, portées par les commandes dans le cloud. Le chiffre d'affaires a progressé de 11,2% à 56 millions d'euros, dont 69% de revenus récurrents ( 10,9%). Enfin, l'Ebitda ajusté de la division s'est établi à 5,5 millions d'euros.

Le nouveau pôle Imaging and Advanced Materials, qui regroupe désormais la chimie et les films, les solutions de radiologie numérique et l'hydrogène vert, a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 3,4% et un Ebitda ajusté négatif de 1,4 million d'euros, pénalisé par des baisses de volumes, le mix produit et l'effet du cours de l'argent dans le film.

Sur le plan financier, le flux de trésorerie disponible annuel 2026 est attendu plus négatif qu'en 2025. Cette dégradation découle de la base de comparaison défavorable (l'encaissement de 38 millions d'euros lié à AgfaPhoto en 2025), de décaissements accrus en 2026 pour la transformation du groupe et de la hausse des cours de l'argent.