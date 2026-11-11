La TPAO et Baker Hughes signent un accord de coopération dans le domaine de la géothermie en Turquie

La compagnie pétrolière nationale turque TPAO a signé un accord de coopération avec la société américaine de services énergétiques Baker Hughes BKR.O afin de développer le potentiel géothermique de la Turquie, a déclaré mercredi le ministre turc de l'Énergie, Alparslan Bayraktar.
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L'accord a été signé en marge du sommet sur le climat COP31, qui s'est tenu dans la ville turque d'Antalya, après une rencontre entre Bayraktar et Lorenzo Simonelli, directeur général de Baker Hughes, a précisé le ministre sur X, sans donner de détails financiers.
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Le potentiel à l'échelle de la Turquie sera évalué à l'aide des données détenues par la TPAO et la Direction générale de la recherche et de l'exploration minières (MTA), a-t-il précisé.
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Ils étudieront ensuite les possibilités de développement à l’échelle commerciale sur des sites de forage appropriés, a-t-il ajouté.
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Bayraktar a déclaré qu’il espérait que cette initiative contribuerait fortement aux objectifs de la Turquie visant à diversifier ses ressources énergétiques et à renforcer encore davantage la sécurité de son approvisionnement énergétique.
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