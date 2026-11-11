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La TPAO et Baker Hughes signent un accord de coopération dans le domaine de la géothermie en Turquie
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 11:36

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La compagnie pétrolière nationale turque TPAO a signé un accord de coopération avec la société américaine de services énergétiques Baker Hughes BKR.O afin de développer le potentiel géothermique de la Turquie, a déclaré mercredi le ministre turc de l'Énergie, Alparslan Bayraktar.

  • L'accord a été signé en marge du sommet sur le climat COP31, qui s'est tenu dans la ville turque d'Antalya, après une rencontre entre Bayraktar et Lorenzo Simonelli, directeur général de Baker Hughes, a précisé le ministre sur X, sans donner de détails financiers.

  • Le potentiel à l'échelle de la Turquie sera évalué à l'aide des données détenues par la TPAO et la Direction générale de la recherche et de l'exploration minières (MTA), a-t-il précisé.

  • Ils étudieront ensuite les possibilités de développement à l’échelle commerciale sur des sites de forage appropriés, a-t-il ajouté.

  • Bayraktar a déclaré qu’il espérait que cette initiative contribuerait fortement aux objectifs de la Turquie visant à diversifier ses ressources énergétiques et à renforcer encore davantage la sécurité de son approvisionnement énergétique.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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