La thérapie génique de Sarepta pour la maladie de Duchenne n'atteint pas l'objectif principal de l'étude

Sarepta SRPT.O a déclaré lundi que son étude de phase avancée testant deux thérapies ciblées sur les gènes pour la dystrophie musculaire de Duchenne n'avait pas atteint l'objectif principal.