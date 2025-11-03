 Aller au contenu principal
La thérapie génique de Sarepta pour la maladie de Duchenne manque son objectif principal dans une étude de phase tardive ; les actions chutent
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 22:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du mouvement des actions au paragraphe 1, détails à partir du paragraphe 2)

Sarepta SRPT.O a déclaré lundi que son étude de phase avancée testant deux thérapies ciblées sur les gènes pour la dystrophie musculaire de Duchenne n'avait pas atteint l'objectif principal, ce qui a fait chuter ses actions de 21% dans les échanges prolongés.

L'étude a testé le casimersen et le golodirsen chez 225 garçons âgés de 6 à 13 ans atteints d'une forme rare de la dystrophie musculaire de Duchenne qui peut être traitée en sautant les exons 45 ou 53.

L'essai a duré neuf ans et a été affecté par la pandémie de COVID-19, qui, selon la société, a eu un impact sur les résultats.

Sarepta a déclaré que les thérapies étaient bien tolérées et qu'il n'y avait pas de nouveaux problèmes de sécurité.

