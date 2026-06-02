La thérapie cellulaire expérimentale de Legend semble prometteuse chez les patients atteints d'un cancer du sang

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La thérapie expérimentale de Legend Biotech LEGN.O a montré des premiers signes indiquant que son approche, qui consiste à générer des cellules capables de lutter contre la maladie au sein même du patient, pourrait s’avérer efficace contre un type de cancer du sang, a annoncé mardi la société.

Contrairement aux thérapies CAR-T traditionnelles qui nécessitent que les cellules soient modifiées hors du corps, Legend travaille sur un moyen de les générer à l'intérieur des patients à l'aide du LB2501, une thérapie CAR-T in vivo à double ciblage.

Cette nouvelle thérapie est conçue pour générer des cellules CAR-T directement chez le patient par une seule perfusion directe, éliminant ainsi le besoin d’ingénierie et de fabrication cellulaires ex vivo.

Dans le cadre de cet essai clinique de phase précoce très attendu, 12 patients atteints d'un lymphome non hodgkinien à cellules B récidivant ou réfractaire ont été traités à deux niveaux de dose au 1er avril.

Dans la cohorte recevant la dose la plus élevée, les données préliminaires ont montré que les six patients avaient répondu au traitement, dont cinq par une réponse complète.

Legend n'a pas communiqué de détails supplémentaires sur les niveaux de dose et a indiqué que d'autres données seraient présentées lors d'un congrès médical plus tard ce mois-ci.

Des cellules CAR-T ont été détectées dans le sang périphérique pendant une période pouvant aller jusqu'à 116 jours, a indiqué la société.

“En générant des cellules CAR-T directement chez le patient, cette approche pourrait simplifier l'administration du traitement et élargir l'accès aux patients qui ne pourraient pas bénéficier des thérapies traditionnelles à base de cellules CAR-T”, a déclaré le directeur général Ying Huang.

Bien qu’un suivi plus long soit nécessaire, ces données soulignent le potentiel du LB2501 en tant qu’immunothérapie “prête à l’emploi”, évolutive et facilement accessible pour les tumeurs malignes à cellules B, a déclaré Legend.

Les thérapies traditionnelles consistent à prélever les cellules T du patient, qui constituent un élément clé du système immunitaire, puis à les modifier génétiquement pour qu'elles reconnaissent et attaquent les cellules malignes une fois réinjectées.

Legend a indiqué qu'aucune toxicité limitant la dose, aucun événement indésirable grave ni aucun cas mortel n'avaient été signalés. Des réactions liées à la perfusion sont survenues chez neuf patients, mais elles se sont résolues en un délai médian de deux jours, a-t-elle précisé.

Plusieurs sociétés pharmaceutiques, dont AstraZeneca et Eli Lilly, ont récemment conclu des accords dans le domaine des CAR-T in vivo.