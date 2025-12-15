La thérapie cellulaire de Kyverna atteint l'objectif principal de l'étude de mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kyverna Therapeutics KYTX.O a déclaré lundi que sa thérapie cellulaire expérimentale pour traiter les patients atteints d'un trouble rare du mouvement avait atteint l'objectif principal d'une étude à mi-parcours, ce qui a fait bondir ses actions de 20% dans les échanges avant la mise sur le marché.

La thérapie, KYV-101, était testée chez des patients atteints du syndrome de la personne raide, une maladie auto-immune rare qui rend les muscles rigides et provoque des spasmes douloureux, affectant souvent le dos et les jambes et rendant difficile la marche ou les mouvements normaux.

Une seule dose de KYV-101 a amélioré de manière significative la capacité des patients à marcher et a réduit la rigidité musculaire, tout en leur permettant d'arrêter d'autres médicaments immunosuppresseurs, a déclaré la société basée à Emeryville. La plupart des patients qui avaient besoin d'une aide à la marche avant le traitement n'en ont plus besoin.