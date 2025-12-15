La thérapie cellulaire de Kyverna aide les patients à améliorer leur mobilité lors d'un essai à mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans les paragraphes 4 à 10)

Kyverna Therapeutics KYTX.O a déclaré lundi que sa thérapie cellulaire expérimentale améliorait de manière significative la capacité des patients à marcher et réduisait la rigidité musculaire, atteignant ainsi l'objectif principal d'une étude à mi-parcours pour un trouble rare du mouvement.

Les actions de la société ont fait un bond de 25 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Le traitement, le miv-cel, était testé chez des patients atteints du syndrome de la personne raide, une maladie auto-immune rare qui rend les muscles rigides et provoque des spasmes douloureux, affectant souvent le dos et les jambes.

Miv-cel fonctionne en utilisant les propres cellules immunitaires du patient, qui sont modifiées pour trouver et éliminer les cellules à l'origine de la maladie.

L'essai d'homologation, conçu pour générer des données en vue d'une approbation réglementaire, a porté sur 26 patients dont l'état ne s'était pas amélioré avec d'autres traitements, auxquels on a administré une dose unique de miv-cel, et dont on a suivi les résultats pendant 16 semaines.

La thérapie CAR T a amélioré la vitesse de marche d'une médiane de 46 % à 16 semaines, mesurée à l'aide d'une échelle de mobilité commune, 81 % des patients ayant obtenu une amélioration d'au moins 20 %, un seuil considéré comme cliniquement significatif. Deux tiers des patients qui avaient besoin d'une aide à la marche avant le traitement n'en ont plus besoin, et tous les patients ont pu arrêter d'autres médicaments immunosuppresseurs, a déclaré la société.

Le traitement a été généralement bien toléré, sans aucun cas grave de syndrome de libération de cytokines, un type de réponse inflammatoire systémique, ni de syndrome de neurotoxicité associée aux cellules effectrices immunitaires, qui provoque des symptômes tels que des tremblements affectant le cerveau. Il s'agit de deux effets secondaires graves observés avec les thérapies CAR T.

Le syndrome de la personne raide touche environ une à deux personnes par million, principalement des femmes âgées de 20 à 60 ans, selon les National Institutes of Health.

Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour cette maladie. Le traitement standard comprend généralement des relaxants musculaires tels que le diazépam ou le baclofène et peut faire appel à des thérapies immunitaires telles que l'immunoglobuline intraveineuse, les stéroïdes ou le rituximab, si les symptômes persistent.

Kyverna prévoit de demander l'autorisation de mise sur le marché américain au cours du premier semestre 2026.