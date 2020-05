Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La tension entre police et manifestants monte d'un cran à Hong Kong Reuters • 27/05/2020 à 08:01









HONG KONG, 27 mai (Reuters) - La police anti-émeutes de Hong Kong a eu recours mercredi à des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants qui protestaient contre le projet de loi de sécurité nationale que la Chine souhaite imposer dans le territoire semi-autonome. Des journalistes de Reuters présents sur place ont fait état de scènes chaotiques dans le quartier financier de Hong Kong, alors que la police dégageait les routes bloquées par des barricades de fortune érigées par les manifestants. Les forces de l'ordre ont également encerclé des dizaines de personnes dans les rues du quartier commerçant de la ville et se sont déployées aux abords du bâtiment du Conseil législatif, le mini-Parlement du territoire, alors que des activistes avaient appelé à manifester contre un projet de loi visant à criminaliser le non-respect de l'hymne chinois, sur fond de tensions croissantes à propos du respect des libertés dans l'ex-colonie britannique. Les manifestations pro-démocratie, atténuées pendant la phase aiguë de la crise sanitaire liée au coronavirus, ont repris la semaine dernière à Hong Kong dans le sillage de la présentation du projet de loi sécuritaire de Pékin. (Clare Jim et Donny Kwok version française Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.