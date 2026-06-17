La tempête tropicale Arthur se forme près des côtes du Texas ; des inondations pouvant mettre des vies en danger sont attendues

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* Selon le NHC, Arthur pourrait apporter entre 5 et 10 pouces de pluie jusqu'en début de journée vendredi

* La tempête se trouvait à environ 40 miles à l'est-nord-est de Port O'Connor, avec des vents soufflant à 40 mph

* Une alerte de tempête tropicale est en vigueur de High Island, au Texas, jusqu'à Morgan City, en Louisiane

(Mise à jour avec des informations supplémentaires sur la tempête à partir du troisième paragraphe.) par Anjana Anil, Ashitha Shivaprasad et Sheila Dang

La tempête tropicale Arthur s'est formée près de la côte texane et devrait provoquer des inondations potentiellement mortelles dans certaines régions du sud-est des États-Unis, a déclaré mercredi le Centre national des ouragans (NHC) américain. La tempête — premier système baptisé de la saison cyclonique 2026 dans l’Atlantique — se trouvait mercredi matin à environ 40 miles (60 km) à l'est-nord-est de Port O’Connor, au Texas, générant des vents soutenus maximaux de 40 miles par heure (65 km/h). Une alerte de tempête tropicale est en vigueur de High Island, au Texas, à Morgan City, en Louisiane, un important corridor énergétique qui comprend de grandes raffineries et des installations de traitement de gaz naturel liquéfié autour de Port Arthur et de Lake Charles. Tony Dupont, directeur des opérations chez Earth Science Associates, a déclaré qu’un modèle basé sur les tempêtes passées prévoit qu’environ 10.000 barils de pétrole pourraient être perdus en raison des fermetures des plateformes offshore situées sur la trajectoire de la tempête.

« Une partie des pertes passées est due à une prudence excessive vis-à-vis du personnel et d’autres dangers, et cela est pris en compte dans les données du modèle; toutefois, pour la tempête actuelle, nous n’avons pas constaté de telles mesures, de sorte que les prévisions sont probablement en deçà de la réalité », a-t-il déclaré dans une réponse envoyée par e-mail à nos questions. La région de raffinage de la côte du Golfe, qui s’étend de Corpus Christi à Pascagoula, dans le Mississippi, concentre environ la moitié de la capacité totale de raffinage des États-Unis, qui s’élève à 18,4 millions de barils par jour (bpd). La plus grande raffinerie des États-Unis est celle de Port Arthur, au Texas, appartenant à Motiva Enterprises (filiale de Saudi Aramco), dont le débit s’élève à 730.000 barils par jour, selon la société. Parmi les autres grandes raffineries de la côte du Golfe situées sur la trajectoire potentielle de la tempête figure celle d’Exxon Mobil XOM.N à Beaumont, au Texas. Des géants du GNL, notamment Cheniere LNG.N et Venture Global VG.N , possèdent également d’importantes installations de liquéfaction le long de cette région côtière. Exxon Mobil, Motiva Enterprises, Cheniere et Venture Global n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant leurs préparatifs face à la tempête. Arthur devrait entraîner des précipitations totales comprises entre 5 et 10 pouces. Des cumuls plus élevés, pouvant atteindre près de 20 pouces, sont attendus de manière isolée jusqu’en début de vendredi, depuis le centre et le nord de la côte texane vers l’est-nord-est, jusqu’aux régions sud et centre de la Louisiane , du Mississippi et de l’Alabama , ainsi que dans les régions occidentales de la Géorgie et de la péninsule de Floride , a indiqué le NHC, basé à Miami. « De très fortes précipitations devraient s’abattre sur le sud-est de la Louisiane jusqu’au sud du Mississippi, où des inondations importantes, voire mortelles, pourraient se produire, avant de se propager vers le nord-est à travers les Carolines et la Géorgie », a déclaré Alex DaSilva, expert en ouragans chez AccuWeather. Selon AccuWeather, ces fortes précipitations devraient se poursuivre jusqu’à vendredi dans tout le sud-est des États-Unis, et la zone la plus à risque se déplacera d’ici vendredi de l’extrême est du Texas et de la Louisiane vers la Géorgie.