La tempête hivernale perturbe les déplacements aux États-Unis et entraîne des annulations massives de vols
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 11:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shivansh Tiwary

Une puissante tempête hivernale balayant une grande partie des États-Unis a contraint les compagnies aériennes à annuler des milliers de vols et à en retarder des centaines lundi, alors que des pluies verglaçantes et de fortes chutes de neige ont perturbé les voyages et entravé les réseaux de transport.

Plus de 3 600 vols ont été annulés et 714 ont été retardés au début de la journée de lundi, selon le site web de suivi des vols FlightAware, après plus de 11 000 annulations signalées dimanche.

Le nombre d'annulations et de retards devrait augmenter au fil de la journée.

Une dépression au sud de la Nouvelle-Angleterre devrait se déplacer vers l'est au-dessus de l'Atlantique lundi, apportant de fortes chutes de neige dans certaines parties du nord-est et des pluies verglaçantes dans certaines parties du centre du littoral atlantique, a indiqué le service météorologique national américain (National Weather Service).

La neige est également attendue le long de la région des Appalaches, tandis que la pluie s'étendra le long de la côte sud-est alors qu'un front froid se déplace au large, a déclaré l'agence.

American Airlines AAL.O est à l'origine du plus grand nombre de perturbations lundi, avec près de 570 vols annulés et environ 57 retardés, suivie par Republic Airways, JetBlue Airways JBLU.O et Delta Air Lines DAL.N .

L'aéroport international Logan de Boston, l'aéroport international Fort Worth de Dallas et l'aéroport international John F. Kennedy de New York ont été parmi les plus durement touchés.

Les principales compagnies aériennes américaines ont mis en place de vastes mesures d'annulation de voyage et des options flexibles de re-réservation pour aider les passagers dont les plans de voyage ont été perturbés par les annulations.

Les opérations des compagnies aériennes sont fortement interconnectées, ce qui signifie que les annulations peuvent laisser les avions et les équipages hors de position, compliquant ainsi les efforts pour rétablir des horaires de vol normaux.

La tempête a également entravé les déplacements routiers. L'Agence fédérale de gestion des urgences a prévenu que les conditions de conduite pourraient devenir dangereuses à mesure que le blizzard, les vents violents et le verglas s'étendent.

Pendant ce temps, des centaines de milliers de clients dans plusieurs États américains, du Tennessee aux Carolines, ont signalé des pannes d'électricité, le Tennessee enregistrant le plus grand nombre de cas.

Plus de 820 000 clients étaient privés d'électricité lundi à l'aube, selon les données de PowerOutage.us.

