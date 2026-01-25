La tempête hivernale aux États-Unis provoque plus de 100 000 pannes d'électricité et des milliers d'annulations de vols

Plus de 4 000 vols ont été annulés aux États-Unis samedi, en prévision d'une tempête hivernale monstre qui a déjà coupé l'électricité à plus de 100 000 clients jusqu'au Texas, à l'ouest, et qui menace de paralyser les États de l'est avec de fortes chutes de neige.

Les prévisionnistes ont annoncé que la neige, le grésil et les pluies verglaçantes, accompagnés de températures dangereusement glaciales, balaieraient les deux tiers est du pays dimanche et la semaine prochaine.

Qualifiant les tempêtes d'"historiques", le président Donald Trump a approuvé samedi les déclarations fédérales d'urgence pour la Caroline du Sud, la Virginie, le Tennessee, la Géorgie, la Caroline du Nord, le Maryland, l'Arkansas, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, l'Indiana et la Virginie-Occidentale.

"Nous continuerons à surveiller et à rester en contact avec tous les États situés sur la trajectoire de cette tempête. Restez en sécurité et au chaud", a écrit M. Trump dans un message publié sur Truth Social.

Dix-sept États et le district de Columbia ont déclaré des situations d'urgence météorologique, a indiqué le ministère de la Sécurité intérieure.

"Nous avons des dizaines de milliers de personnes dans les États touchés du Sud qui n'ont plus d'électricité. Nous avons des équipes qui travaillent pour rétablir le courant aussi vite que possible", a déclaré la secrétaire du ministère de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, samedi en fin d'après-midi.

Le nombre de coupures de courant continue d'augmenter. À 18 h 30, plus de 130 000 clients américains avaient été privés d'électricité, la plupart au Texas et en Louisiane, selon PowerOutage.com.

Le service météorologique national des États-Unis a mis en garde contre une tempête hivernale d'une ampleur et d'une durée inhabituelles qui entraînera une forte accumulation de glace dans le sud-est des États-Unis et a évoqué des "impacts paralysants ou localement catastrophiques".

Les prévisionnistes des services météorologiques ont annoncé des températures froides record et des refroidissements éoliens dangereux pour la région des Grandes Plaines des États-Unis d'ici lundi.

À 18 h 42 (heure de l'Est), plus de 4 000 vols américains prévus pour samedi avaient été annulés, selon le site web de suivi des vols FlightAware. Plus de 9 000 vols américains initialement prévus pour dimanche ont également été annulés, indique le site.

Les principales compagnies aériennes américaines ont prévenu les passagers qu'ils devaient rester attentifs aux changements et aux annulations brusques de vols. Dans une mise à jour sur son site web samedi matin, Delta Air

DAL.N a déclaré qu'elle "continuait à faire des ajustements de programme en raison de la tempête hivernale Fern", avec des annulations supplémentaires dans la matinée pour Atlanta et le long de la côte Est, y compris les hubs de Delta à Boston et New York City.

La compagnie aérienne a indiqué qu'elle déplaçait des experts des centres de services par temps froid pour aider les équipes chargées du dégivrage et des bagages dans plusieurs aéroports du sud du pays.

JetBlue a déclaré samedi matin qu'elle avait annulé environ 1 000 vols jusqu'à lundi, et que d'autres annulations étaient possibles, car elle surveillait de près les prévisions concernant la tempête.

Les opérateurs du réseau électrique américain ont renforcé samedi leurs précautions pour éviter les pannes tournantes.

Dominion Energy D.N , dont les opérations en Virginie comprennent la plus grande collection de centres de données au monde, a déclaré que si ses prévisions de glace se confirment, il pourrait s'agir de l'un des événements hivernaux les plus importants à avoir affecté les opérations de la compagnie d'électricité.

Mme Noem, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse sur les préparatifs du gouvernement américain en vue de la tempête, a invité les Américains à prendre des précautions.

"Il va faire très, très froid", a déclaré Mme Noem. "Nous encourageons donc tout le monde à faire des réserves de carburant et de nourriture, et nous nous en sortirons ensemble."