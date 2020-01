Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La tempête Gloria fait trois morts en Espagne Reuters • 20/01/2020 à 15:34









MADRID, 20 janvier (Reuters) - La tempête Gloria qui a balayé l'Espagne dimanche et lundi a fait trois morts, rapportent les autorités. Une trentaine de provinces étaient en état d'alerte météorologique, mais ce sont Valence, sur la côte méditerranéenne, et les îles Baléares qui ont été les plus durement touchées. A Pedro Bernardo, dans la province centrale d'Avila, des tuiles arrachées par le vent ont tué un homme de 63 ans, selon le maire de la ville. Une sans-abri de 54 ans est par ailleurs morte de froid à Gandia, près de Valence, et un accident a coûté la vie à un automobiliste sur une route enneigée des Asturies, dans le Nord-Ouest. La tempête a en outre entraîné la fermeture de l'aéroport d'Alicante et l'annulation de près de 200 vols. L'agence météorologique nationale Aemet a signalé des vents de 115 km/h et des vagues de huit mètres dans la province de Valence. Les établissements scolaires sont restés portes closes dans 120 municipalités et plusieurs centaines de kilomètres de routes ont été fermés à la circulation. (Elena Rodriguez, version française Jean-Philippe Lefief)

