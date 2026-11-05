La tempête de l'IA fait chuter les valeurs technologiques de 2 000 milliards de dollars lors de la journée la plus noire depuis 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours, ajout d'une analyse de l'ouverture des marchés asiatiques vendredi)

par Niket Nishant et Caroline Valetkevitch

Les valeurs des géants de la tech ont chuté jeudi, enregistrant leur plus forte baisse depuis la débâcle du “Liberation Day” l’année dernière, prolongeant ainsi un automne particulièrement difficile pour le secteur de l’intelligence artificielle.

L’indice Nasdaq 100 s’apprêtait à enregistrer une perte de capitalisation boursière supérieure à 2 000 milliards de dollars, les investisseurs craignant que la victoire écrasante du Parti démocrate aux élections de mi-mandat ne freine l’expansion des infrastructures d’IA et ne provoque un ajustement chaotique pour les petites entreprises, dont la capacité à lever des fonds est déjà limitée par la hausse des taux d’intérêt et le resserrement des conditions financières.

Les analystes et les gestionnaires de portefeuille ont déclaré que les baisses dans des secteurs autrefois très dynamiques, tels que les semi-conducteurs et les infrastructures d’IA, n’étaient pas tout à fait surprenantes, compte tenu de l’ampleur des gains antérieurs enregistrés par bon nombre de ces titres et des inquiétudes financières qui pèsent sur les “néoclouds” – ces petites entreprises d’infrastructure telles que Nebius NBIS.O et CoreWeave CRWV.O – depuis la hausse des taux d’intérêt américains à la fin de l’été.

Les actions des entreprises de semi-conducteurs et des “néoclouds” ont enregistré les baisses les plus importantes, reflétant les craintes que les projets d’extension de centres de données, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, ne subissent des retards. L’indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX a chuté de 11,2%, atteignant son plus bas niveau depuis plus de six mois. Nvidia NVDA.O a perdu 9% et Advanced Micro

AMD.O a chuté de 15%.

De nombreux analystes ont estimé que l’ampleur de ces baisses, qui se poursuivent désormais pour la deuxième journée consécutive, suggère un changement de sentiment, ce qui pourrait laisser présager de nouvelles ventes, probablement dès les séances boursières de vendredi en Asie. L'indice japonais Nikkei

.N225 et l'indice coréen Kospi .KS11 ont fortement progressé cette année, affichant tous deux une hausse de plus de 20%, mais ils ont nettement reculé à la suite de la déroute de Wall Street mercredi et pourraient connaître le même sort vendredi.

“Malgré l’ampleur du mouvement d’aujourd’hui, la volatilité n’a pas encore atteint les extrêmes de capitulation ou de mouvement à contre-courant historiquement associés aux points de capitulation”, a déclaré Adam Turnquist, stratège en chef multi-actifs chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

DES PERTES IMPORTANTES DANS UN SECTEUR AUTREFOIS EN PLEINE FORME

Les “hyperscalers”, qui avaient résisté à la vague de ventes généralisée dans le secteur technologique mercredi, ont également reculé. Amazon.com AMZN.O a perdu 2,5% et Alphabet

GOOGL.O a reculé de 2%.

Ces ventes suggèrent que les investisseurs commencent à tenir compte de l’impopularité du développement des centres de données, certains sceptiques estimant que les coûts qu’il impose aux collectivités américaines n’ont pas encore été pleinement pris en considération.

“Il y aura beaucoup de résistance face à l’implantation géographique de ces centres de données dans le voisinage de certains, ce qui mettra à rude épreuve le réseau électrique et les réseaux d’approvisionnement en eau”, a déclaré Bruce Zaro, directeur général chez Granite Wealth Management à Plymouth, dans le Massachusetts. “Bien qu’un certain nombre de centres de données aient déjà été approuvés, il en reste encore beaucoup à autoriser. Le chemin sera difficile pour obtenir ces autorisations à venir.”

Selon les estimations des analystes d’UBS, environ 30% des augmentations de capacité prévues pour les centres de données américains en 2028 pourraient être menacées par d’éventuels gels de construction, ce qui souligne le risque pesant sur un secteur dont la croissance dépend du déploiement rapide de nouvelles installations.

Les tensions politiques affectent un secteur de l’IA déjà fragilisé par les inquiétudes concernant le retour sur investissement des sommes colossales injectées dans cette technologie.

LES GAGNANTS DE L’IA S’EFFONDENT

CoreWeave, devenu le baromètre de l’inquiétude des investisseurs face aux dépenses massives en IA et au besoin partagé par bon nombre de ces entreprises d’accéder régulièrement aux marchés de financement, a chuté de 10%. Ses spreads de défaut de crédit à cinq ans, qui mesurent les anticipations du marché quant à un éventuel défaut, se sont élargis pour atteindre un niveau record, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

Nebius, une autre entreprise du secteur du “néocloud”, a chuté de 15%. Les actions de ces deux sociétés ont perdu la moitié de leur valeur, voire plus, depuis que l’indice Nasdaq Composite a atteint un record le 6 octobre.

Ces fortes baisses placent l’indice Nasdaq Composite .IXIC sur la voie d’une correction, définie comme une baisse de 10% par rapport à son plus haut récent. Le Nasdaq 100 affichait en dernier lieu une baisse de 5,9%.

“Le marché passe de la promesse de l’IA au prix de l’IA”, a déclaré Ted Parkhill, fondateur et directeur général d’Incline Investment Management.

“Il ne fait aucun doute que l’IA va transformer le monde à long terme. Mais cela ne signifie pas pour autant que toutes les actions liées à l’IA soient actuellement évaluées à leur juste valeur. Il va y avoir beaucoup de turbulences.”

Les opérateurs de centres de données Applied Digital

APLD.O , Cipher Digital CIFR.O et IREN IREN.O ont chacun chuté de plus de 14%.

Cette baisse s’est étendue aux services publics et aux fournisseurs d’équipements exposés à ce développement. GE Vernova GEV.N a chuté d’environ 6%, tandis que Constellation Energy CEG.O a reculé de 3%.

Microsoft MSFT.O a reculé de 2%. Selon Bloomberg News, la société renforce actuellement la surveillance de certains projets de centres de données menés par Nebius, IREN et Nscale.