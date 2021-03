La tech vacille de nouveau sur fond de hausse des taux

Semaine du 1er au 7 Mars 2021

Le taux de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans est largement passé au-dessus de +1.5% après que le Président de la Fed, Jerome Powell, ait réaffirmé que la banque centrale n'abandonnerait pas sa politique monétaire ultra-accommodante de sitôt, même s'il est probable que l'inflation remonte avec le retour de la croissance économique. Parmi les premiers signes de reprise, l'emploi non-agricole aux Etats-Unis a ainsi progressé de 379'000 postes en février (contre 166'000 en janvier), à comparer avec une prévision des analystes deux fois inférieure (182'000). En observant les chiffres de plus près, on voit clairement que le secteur de la restauration-hôtellerie constitue le premier pourvoyeur d'emplois nouveaux.

Bien que Jerome Powell ait balayé les craintes d'une inflation galopante, il n'a pas vraiment rassuré les investisseurs jusqu'à présent. La hausse des rendements obligataires a ainsi lourdement impacté le marché « repo » (le taux d'emprunt du T-note à 10 ans devenant très fortement négatif jeudi) et déclenché un pic de volatilité sur les actions jeudi (indice VIX touchant les 31.7 avant de revenir à 24.66 vendredi). Le secteur tech a été particulièrement affecté (-1.36% sur la semaine, troisième semaine négative), et par ricochet, le Nasdaq Composite a plié (-2.06%), ramenant sa performance depuis le début de l'année à seulement +0.25%. Les petites capitalisations ont aussi fini sur une note négative, mais de moindre ampleur (Russell 2000 en baisse de seulement -0.40%). En revanche, le S&P 500 a réussi à mettre un terme à sa longue séquence baissière enclenchée à la mi-février (+0.81% WTD).

Les marchés européens et asiatiques ont clôturé en ordre dispersé. Le MSCI EMU a gagné +0.62%, tandis que le Nikkei glissait de -0.35% et le Shanghai Composite de -0.20%. L'indice PMI des services en Chine, tel que calculé par Caixin/Markit, a reculé à 51.5 le mois dernier, soit son plus bas niveau depuis dix mois, contre 52 en janvier.

Les commentaires de Jerome Powell ont aussi eu une répercussion sur les marchés de crédit. Les obligations américaines de notation "investissement" ont ainsi reculé de -1.42% sur la semaine, aggravant leur performance annuelle à -3.75%, tandis que le même segment en Europe enregistrait une progression hebdomadaire de +0.21% WTD (-0.77% depuis le début de l'année). Les investisseurs ont par ailleurs massivement vendu la dette émergente (-1.78% en devises locales). Cette classe d'actifs a perdu 5.22% sur les trois dernières semaines (-5.29% depuis le début de l'année) sous l'effet de l'écartement des spreads. À l'inverse, les titres à haut rendement ont fait preuve d'une certaine résistance face à la déroute des "Govies" (+0.11% en Europe, -0.11% outre-Atlantique).

L'or a de nouveau corrigé sous le seuil des $1'700 (-1.75% à $1'698.50 l'once) alors que la paire EUR-USD s'effritait de -1.87% à 1.1910. Cependant, il faut noter que le billet vert s'est renforcé par rapport à toutes les grandes devises, après le rapport sur l'emploi très positif.

Enfin, le bitcoin a spectaculairement rebondi au-dessus des $50'500 (+12% sur la semaine en USD), rattrapant ainsi la moitié des pertes subies la semaine dernière.

La tech vacille de nouveau sur fond de hausse des taux

