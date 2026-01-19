La Syrie resserre son emprise après le retrait des Kurdes ; une prison de l'EI aurait été attaquée

Les forces dirigées par les Kurdes ont accepté de se retirer après des jours de combat

Les tensions se poursuivent alors que les parties s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu

Des journalistes de Reuters ont vu les forces gouvernementales à Raqqa et dans le champ pétrolifère de Deir al-Zor

(Les FDS affirment que la prison détenant des prisonniers de l'Etat islamique a été attaquée et que des affrontements ont eu lieu dans les paragraphes 3 et 4) par Karam al-Masri et Khalil Ashawi

Les troupes gouvernementales syriennes ont resserré leur emprise lundi sur une partie du territoire du nord et de l'est, brusquement abandonnée la veille par les forces kurdes, dans un changement spectaculaire qui a consolidé le pouvoir du président Ahmed al-Sharaa.

Après des jours de combats avec les forces gouvernementales, les Forces démocratiques syriennes (FDS), autrefois les principaux alliés des États-Unis en Syrie, ont accepté dimanche de se retirer de deux provinces à majorité arabe qu'elles contrôlaient depuis des années, y compris des champs de pétrole .

Des affrontements ont été signalés lundi malgré l'accord. Les FDS ont déclaré qu'une prison où elles détiennent des milliers de militants de l'État islamique dans l'est avait été attaquée par des groupes armés, sans les nommer, et qu'elles combattaient les forces gouvernementales près d'une deuxième prison où elles détenaient des militants de l'État islamique près de Raqqa.

L'armée syrienne a accusé les forces kurdes de tenter de faire échouer l'accord, signalant que trois de ses troupes avaient été tuées lors d'attaques.

Mais les retraits des FDS ont marqué le plus grand changement dans la carte du contrôle de la Syrie depuis que les combattants islamistes dirigés par Sharaa ont renversé le président Bashar al-Assad en 2024, faisant pencher la balance du pouvoir du côté de Sharaa après des mois d'impasse dans les pourparlers avec les FDS sur les demandes du gouvernement pour que ses forces fusionnent complètement avec Damas.

LES TROUPES GOUVERNEMENTALES SE DÉPLOIENT SUR UN SITE PÉTROLIER À RAQQA

La Turquie voisine , qui a envoyé à plusieurs reprises des forces dans le nord de la Syrie pour limiter le pouvoir kurde depuis 2016, a salué l'accord signé par son allié Sharaa et le commandant des FDS Mazloum Abdi, exprimant l'espoir qu'il contribuerait à apporter la stabilité et la sécurité.

Les journalistes de Reuters ont vu des forces gouvernementales déployées dans la ville de Raqqa, que les FDS avaient reprise à l'État islamique en 2017, et dans des installations pétrolières et gazières dans la province orientale de Deir al-Zor - deux régions que les forces kurdes tenaient depuis des années. Les FDS, dirigées par la milice kurde YPG, avaient pris le contrôle d'au moins un quart de la Syrie pendant la guerre civile de 2011-2024, tout en luttant avec le soutien des troupes américaines contre l'État islamique. Les États-Unis, qui ont depuis établi des liens étroits avec Sharaa sous la présidence de Donald Trump, ont été étroitement impliqués dans la médiation entre les parties.

À Raqqa, les forces de sécurité intérieure du gouvernement et la police militaire mettaient en place des points de contrôle et vérifiaient les pièces d'identité.

Des sources de sécurité à Raqqa ont déclaré à Reuters que la ville avait été nettoyée des combattants des FDS pendant la nuit, bien que certains tireurs d'élite aient résisté jusqu'à dimanche soir.

À Deir al-Zor, un journaliste de Reuters a vu des forces de sécurité de l'État dans le champ pétrolier d'al-Omar - le plus grand de Syrie - et dans le champ gazier de Conoco. Al-Omar a longtemps servi de base principale aux FDS dans la région. Deux gardes se tenaient devant l'entrée du champ de Conoco. Un important convoi militaire syrien était en train de se déployer à Al-Omar. Il n'y avait aucune présence visible des FDS.

LES FDS CONSERVENT LE CONTRÔLE DU NORD-EST DE LA SYRIE

Les FDS conservent le contrôle de la province de Hasakah, au nord-est du pays, qui comprend la ville de Qamishli, à majorité kurde, les principales prisons où sont détenus les membres de l'État islamique et un camp où se trouvent des milliers de prisonniers liés à l'EI.

Dans un communiqué, le centre des médias des FDS a déclaré que les forces des FDS étaient engagées dans de violents affrontements avec des groupes armés qui attaquaient la prison de Shaddadi dans la province de Hasakah, sans identifier les assaillants.

Dans un autre incident, les FDS ont déclaré que leurs forces se heurtaient à des combattants du gouvernement près d'une prison accueillant des détenus de l'État islamique près de Raqqa.

L'accord stipule que les prisons, ainsi que tous les points de passage frontaliers et les champs pétroliers et gaziers, passeront sous le contrôle du gouvernement, ce à quoi les FDS se sont longtemps opposées. La date de la remise des prisons et des camps n'a pas été annoncée.

Mazloum Abdi, le commandant des FDS, a confirmé dimanche que les FDS avaient accepté de se retirer des provinces de Deir al-Zor et de Raqqa, toutes deux à majorité arabe. L'accord en 14 points publié par la présidence syrienne porte sa signature ainsi que celle d'Ahmed al-Sharaa.

Mazloum Abdi a indiqué qu'il devait rencontrer Ahmed al-Sharaa à Damas lundi et qu'il partagerait les détails de l'accord avec le public après son retour dans les territoires tenus par les FDS, ont rapporté les médias kurdes.

Mazloum Abdi a déclaré que son groupe restait déterminé à protéger les "réalisations" de la région kurde dans le nord-est.

L'accord stipule que toutes les forces des FDS seront intégrées aux ministères centraux de la défense et de l'intérieur en tant qu'"individus" et non en tant qu'unités entières, comme le souhaitaient les FDS.

L'accord engage les FDS à expulser toutes les personnalités non syriennes affiliées au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe militant kurde qui a mené une insurrection de plusieurs décennies en Turquie.

De hauts responsables du parti AK du président turc Tayyip Erdogan ont déclaré que cette décision levait un obstacle majeur au processus de paix entre la Turquie et les militants du PKK.