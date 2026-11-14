La suspension des vols aux États-Unis met en évidence l'aggravation de la crise du réseau de trafic aérien

Une panne de communication qui a paralysé vendredi les départs d'avions à travers les États-Unis a relancé le débat sur le réseau vieillissant de contrôle du trafic aérien du pays, soulevant des questions quant à sa résilience alors même que le gouvernement consacre des milliards de dollars à sa modernisation.

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a ordonné un arrêt des décollages à l’échelle nationale, empêchant les avions de quitter les aéroports américains, à la suite d’« un problème de communication affectant tous les centres de contrôle du trafic aérien », a déclaré le secrétaire aux Transports Sean Duffy dans un message publié sur X.

Sean Duffy a par la suite attribué cette panne à un problème lié à l’ancien réseau de la FAA, expliquant que les commutateurs et les routeurs avaient été surchargés de données et étaient tombés en panne. La cause exacte de cette surcharge des équipements n’a pas été immédiatement identifiée.

La FAA a levé l’interdiction de décollage après plus de quatre heures, mais Sean Duffy a averti qu’il faudrait du temps pour que les opérations de contrôle aérien retrouvent leur pleine capacité.

Plus de 1,5 million de passagers devaient décoller des aéroports américains à bord d’environ 11 000 vols après 16 h (heure de l’Est) (21 h 00 GMT), peu après le début de l’interdiction de décollage, selon le cabinet d’analyse aéronautique Cirium.

Cette suspension est intervenue le jour même où la Maison Blanche et le ministère des Transports ont demandé au Congrès une enveloppe supplémentaire de 30,1 milliards de dollars pour moderniser les aéroports et le contrôle aérien, dont 10,1 milliards destinés à la modernisation du contrôle aérien.

Une grande partie des faiblesses sous-jacentes du système est documentée depuis des années.

Le Government Accountability Office (GAO) a indiqué en 2024 que la FAA avait classé 51 de ses 138 systèmes de contrôle du trafic aérien comme non viables et 54 autres comme potentiellement non viables. À eux tous, ils représentaient plus des trois quarts des systèmes examinés.

L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré à Reuters en septembre que les plus de 300 installations de contrôle aérien de l’agence fonctionnaient comme des « silos technologiques », s’appuyant dans certains cas sur des ordinateurs et des systèmes de télécommunications vieux de plusieurs décennies, incapables de communiquer de manière fluide entre eux.

Certains équipements obsolètes nécessitent des pièces de rechange obtenues via des sites d’enchères en ligne ou fabriquées à l’aide de l’impression 3D.

LES SYSTÈMES DE SECOURS SOUS PRESSION

Un incident survenu en septembre a montré comment une panne de communication pouvait en entraîner une autre.

Après l’apparition de messages d’erreur sur un circuit de télécommunications desservant une installation de contrôle aérien de Philadelphie, le sous-traitant de la FAA est passé sur une ligne de secours à fibre optique. Une équipe de chantier a alors accidentellement sectionné cette ligne dans le New Jersey, contribuant ainsi à une perturbation généralisée. Environ 9 500 vols américains ont été retardés ou annulés ce jour-là.

« En cas de panne, nous ne disposons tout simplement pas de la redondance dont nous bénéficierions si nous avions une architecture moderne », avait déclaré Bryan Bedford à l’époque.

L'arrêt de vendredi était le premier arrêt au sol à l'échelle nationale depuis janvier 2023 , lorsqu'une défaillance du système de la FAA chargé de diffuser les avis de sécurité critiques aux pilotes avait interrompu les décollages pendant moins de deux heures et perturbé plus de 10 000 vols.

En juillet 2025, le Congrès a approuvé une enveloppe de 12,5 milliards de dollars pour moderniser les infrastructures vieillissantes du contrôle aérien du pays, notamment les systèmes de télécommunications et les radars. L’administration a indiqué vendredi que 68 % de l’ancien réseau de télécommunications en cuivre de la FAA avait été remplacé par de la fibre optique à haut débit.

Mais Bryan Bedford a averti en septembre que le simple remplacement des câbles en cuivre vieillissants par des câbles à fibre optique ne suffirait pas à empêcher de futures pannes sans un réseau de télécommunications moderne.

Cette refonte se heurte à des défis qui vont au-delà de la simple question du financement.

En septembre, le Government Accountability Office (GAO) a signalé que la FAA ne disposait ni d’une estimation fiable des coûts ni d’un calendrier global intégré pour son programme de modernisation du contrôle aérien.

Au contraire, en mai, elle comptait 11 389 calendriers de projet distincts qui n’étaient pas coordonnés, ce qui augmentait le risque de travaux redondants dans les mêmes installations, de retards et de dépassements de coûts.

La FAA vise à achever la première phase de modernisation d’ici décembre 2028. Mais le GAO a averti qu’une planification inadéquate augmentait le risque de retards, ce qui pourrait contraindre l’agence à dépendre plus longtemps de systèmes obsolètes et sujets à des défaillances.