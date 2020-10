(AOF) - Compte tenu de la montée en flèche de l'endettement des gouvernements et des entreprises, la politique visera inévitablement à rendre cette charge durable : la répression financière, menée par les banques centrales, va atteindre un niveau sans précédent, estime Vincent Chaigneau, directeur de la recherche de Generali Investments.

Les investisseurs devront naviguer au milieu de nombreux icebergs cet automne : les incertitudes liées au Covid, un Brexit dur (ou semi-dur), les élections américaines et le risque associé à l'engouement pour certaines classes d'actifs (actions de croissance), prévient l'expert. Son parti pris pour le risque positif est donc prudent.

Néanmoins ajoute-t-il, les investisseurs doivent commencer à regarder au-delà de la crise du Covid 19.

Selon Vincent Chaigneau, la reprise économique devrait se poursuivre et favoriser un glissement vers des actifs plus cycliques, tels que les devises émergentes et les actions. Le dollar pourrait faire une pause à l'heure actuelle, mais il est dans une tendance structurellement baissière.

La surpondération la plus importante de Generali Investments reste dans le secteur du crédit, où le gérant recommande de descendre le long de l'échelle de notation, mais pas trop (BB).