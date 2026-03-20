La Suisse suspend ses exportations d'armes vers les États-Unis en raison de la guerre en Iran

La Suisse a déclaré vendredi qu'elle ne délivrerait pas de licences aux entreprises souhaitant exporter des armes vers les États-Unis en raison des attaques en cours contre l'Iran, invoquant la neutralité du pays.

"L’exportation de matériel de guerre vers les pays impliqués dans le conflit armé international avec l’Iran ne peut pas être autorisée pendant la durée du conflit", a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

"À l’heure actuelle, les exportations de matériel de guerre vers les États-Unis ne peuvent pas être autorisées", a-t-il ajouté.

Le week-end dernier, le gouvernement suisse a déclaré avoir rejeté deux demandes américaines de survol concernant des vols militaires liés à l'Iran, tout en autorisant trois autres, également au nom du droit de neutralité de la Suisse.

À la suite de l'invasion de l'Irak menée par les États-Unis en 2003, la Suisse avait imposé des interdictions de survol de son espace aérien ainsi que des restrictions sur les exportations d’armes vers les pays impliqués dans le conflit. Elles avaient été levées par la suite.

Vendredi, le gouvernement a précisé que depuis les frappes israéliennes et américaines contre l’Iran le 28 février, aucune nouvelle licence n’avait été délivrée pour l’exportation de matériel de guerre vers les États-Unis.

Il a noté qu'aucune licence définitive d'exportation de matériel de guerre vers Israël n'avait été accordée depuis plusieurs années.

"Les autorisations en cours et les exportations d’autres biens seront dorénavant régulièrement réexaminées par un groupe d’experts interdépartemental en vue d’assurer qu’elles sont compatibles avec le droit de la neutralité", indique le gouvernement suisse.

(Rédigé par Matthias Williams et Dave Graham, version Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)