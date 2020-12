Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Suisse gèle les avoirs du président biélorusse Loukachenko Reuters • 12/12/2020 à 11:19









ZURICH, 12 décembre (Reuters) - La Suisse a gelé les avoirs du président biélorusse Alexandre Loukachenko en raison de la répression des manifestations contre sa réélection en août. Alexandre Loukachenko et son fils Viktor font partie d'un groupe de 15 personnes visées par une interdiction d'entrée ou de transit sur le territoire suisse, a annoncé le conseil fédéral. Ces personnes sont soupçonnées d'être responsables de violences et d'arrestations arbitraires, a-t-il précisé. Le gouvernement suisse, qui se dit profondément préoccupé par la situation en Biélorussie, appelle au dialogue entre le pouvoir et la société civile et réclame la libération des personnes détenues arbitrairement ainsi qu'une enquête sur les soupçons de torture et de mauvais traitements infligés par les forces de l'ordre. (John Revill version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.