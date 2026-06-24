La Suisse entame des négociations en vue d'acquérir un système de défense aérienne autre qu'américain

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La Suisse a entamé des négociations contractuelles avec des fabricants français, israéliens et sud-coréens en vue de l'acquisition d'un deuxième système de défense aérienne, suite aux retards pris dans la livraison des systèmes de missiles Patriot commandés aux États-Unis, a annoncé mercredi le gouvernement.

En 2022, la Suisse avait commandé des systèmes de défense antimissile Patriot fabriqués par Raytheon RTX.N et Lockheed Martin LMT.N , dont la livraison était prévue entre 2026 et 2028, mais le calendrier a été repoussé de quatre à cinq ans en raison de la guerre en Ukraine.

Le ministère suisse de la Défense a indiqué avoir désormais repris les paiements aux États-Unis, précédemment suspendus, concernant le système Patriot, et souhaiter limiter au maximum les retards et les coûts supplémentaires.

Parallèlement, le ministère a indiqué avoir entamé des discussions avec des fabricants français, israéliens et sud-coréens en vue de l’acquisition d’un deuxième système, sans toutefois donner de détails sur les entreprises concernées.

La Suisse a pris cette décision en raison de la « détérioration de la situation sécuritaire », qui implique que ce pays neutre doit être en mesure de se défendre contre une attaque le plus rapidement possible et de disposer de capacités supplémentaires en plus du système Patriot.

« De plus, un deuxième système réduit la dépendance vis-à-vis d’un seul fournisseur et d’une seule chaîne d’approvisionnement, renforçant ainsi la sécurité d’approvisionnement », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Lorsque la Suisse avait annoncé le mois dernier qu’elle envisageait d’acquérir d’autres systèmes de défense antimissile en plus du système Patriot, l’Allemagne avait également été citée comme fournisseur potentiel.