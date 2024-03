La Suède commande à Saab des études sur l'avion de combat du futur

( AFP / GABRIEL BOUYS )

La Suède a commandé au groupe suédois d'armement et d'aéronautique Saab, fabricant de l'avion de chasse Gripen, des études conceptuelles pour imaginer l'avion de combat pour l'après 2040, a indiqué vendredi une agence gouvernementale.

Ces contrats conclus pour 2024 et 2025 avec Saab et l'équipementier aéronautique britannique GKN Aerospace "concernent des études, le développement de technologies et la préparation de démonstrateurs", précise l'administration suédoise du matériel de défense (FMV) dans un communiqué.

"L'objectif est de fournir une base pour une décision à venir sur la manière de répondre à la fourniture de capacités d'avions de combat après 2040", ajoute l'agence.

Plusieurs autres projets d'avions de combat du futur ont été lancés dans le monde tels le programme européen Scaf qui réunit la France, l'Allemagne et l'Espagne et le GCAP autour de l'Italie, la Grande-Bretagne et le Japon.

Lancé en 2017, le Système de combat aérien futur (Scaf), dirigé par la France, est également un "système de systèmes" qui s'articule autour de l'avion avec des drones accompagnateurs, le tout connecté avec les autres moyens militaires engagés dans une opération.

Le groupe suédois a précisé de son côté qu'il allait lancer "des études conceptuelles de solutions pilotées et non pilotées dans une perspective de système de systèmes", dans un communiqué séparé.

La Suède a développé une importante industrie de la défense, avec en particulier Saab qui commercialise le Gripen, désormais exporté au Brésil et en Hongrie, l'avion de surveillance GlobalEye et des armes antichars.

"Saab est en position de force et, après avoir récemment développé le Gripen E et le GlobalEye, nous disposons de la technologie de pointe et du savoir-faire en matière d'ingénierie nécessaires pour faire avancer le concept du futur avion de combat", a estimé Lars Tossman, responsable de la branche aéronautique cité dans le communiqué.

Comme les autres groupes d'armement occidentaux, Saab bénéficie de la course au réarmement provoquée par la guerre en Ukraine, tablant sur une hausse annuelle de ses ventes de 15% à moyen terme.