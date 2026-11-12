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La stratégie perd du terrain alors que l'exclusion de l'indice MSCI menace d'entraîner des sorties de capitaux de plusieurs milliards dans les fonds passifs
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 13:41

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** Les actions de Strategy MSTR.O , dirigée par Michael Saylor, reculent de 5,8% à 115,27 dollars en pré-ouverture

** L'opérateur d'indices MSCI va retirer MSTR et d'autres sociétés de ses indices mondiaux, au motif qu'elles s'apparentent pour la plupart à des fonds d'investissement

** L'inclusion dans un indice revêt une importance particulière pour des sociétés telles que Strategy, car les fonds passifs et les autres investisseurs qui répliquent des indices de référence sont tenus de détenir leurs actions

** J.P. Morgan estime que MSTR pourrait subir jusqu’à 8,8 milliards de dollars de sorties de capitaux si d’autres fournisseurs d’indices adoptaient les modifications proposées par MSCI

** MSTR avait averti l’année dernière qu’une exclusion de ses indices entraînerait la liquidation de 2,8 milliards de dollars de ses actions et “refroidirait” le secteur

** Parmi les autres sociétés concernées par cette exclusion figurent Metaplanet 3350.T , cotée à Tokyo, et la société britannique d’achat d’uranium Yellow Cake YCA.L

** À la clôture d’hier, MSTR affichait une baisse de plus de 19% depuis le début de l’année

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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