La stratégie actions "transition climatique" d'Aviva Investors atteint le milliard d'euros d'encours

(AOF) - Beau succès pour Aviva Investors. Société Générale Assurance et BNP Paribas Cardif ont sélectionné la stratégie actions en faveur de la transition climatique du gestionnaire d'actifs dans le cadre de la gestion d'un fonds dédié d'environ 900 millions d'euros à fin décembre 2019. Lancée en juillet 2019 à travers un fonds ouvert, Aviva Investors Climate Transition European Equity Fund, cette stratégie avait reçu le soutien d'Aviva France à hauteur de 100 millions d'euros. Cette opération porte les encours gérés sur cette expertise stratégique pour Aviva Investors à plus d'un milliard d'euros.

La gestion du fonds dédié "Transition Climatique" se focalisera sur deux poches d'investissement : les entreprises fournissant des solutions pour s'adapter au changement climatique et pour en atténuer les effets ; et les entreprises orientant leur modèle économique pour faire face à un monde aux températures plus chaudes et à un environnement bas carbone.

" En tant qu'investisseur responsable, nous avons déjà obtenu le Label ISR pour 13 de nos fonds représentant à fin 2019 plus de 10 milliards d'euros d'encours. Notre philosophie ESG se déploie également avec le lancement d'une gamme de fonds thématiques à impact. Aviva Investors Climate Transition European Equity Fund est le dernier né de cette nouvelle gamme", a commenté Denis Lehman, directeur général et directeur des Gestions Actifs Liquides & ESG d'Aviva Investors France.

Et de conclure : "le succès de notre stratégie Climat démontre la convergence des intérêts des investisseurs professionnels et des épargnants pour les enjeux ESG ".