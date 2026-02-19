La startup Taalas lève 169 millions de dollars pour construire des puces d'IA afin de concurrencer Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

La startup Taalas, basée à Toronto, a annoncé jeudi avoir levé 169 millions de dollars et a déclaré avoir développé une puce capable d'exécuter des applications d'intelligence artificielle plus rapidement et à moindre coût que les approches conventionnelles. L'annonce de Taalas intervient quelques semaines après l'accord de Nvidia NVDA.O à la veille de Noël pour l'acquisition d'une licence de propriété intellectuelle de la startup Groq pour 20 milliards de dollars, qui a ravivé l'intérêt pour une série de startups et de technologies utilisées pour exécuter des éléments spécifiques de l'inférence d'IA , le processus par lequel un modèle d'IA, tel que celui qui alimente le ChatGPT d'OpenAI, répond aux requêtes de l'utilisateur.

L'approche de Taalas en matière de conception de puces consiste à imprimer des parties d'un modèle d'IA sur un morceau de silicium, produisant ainsi une puce personnalisée adaptée à des modèles spécifiques tels que la petite version de Meta connue sous le nom de Llama. Le silicium personnalisé est associé à de grandes quantités de mémoire sur puce, rapide mais coûteuse, appelée SRAM, qui est similaire à la conception de Groq.

Mais c'est la conception sur mesure de chaque modèle qui confère à la puce Taalas son avantage.

"C'est en partie ce câblage qui nous donne la vitesse", a déclaré Ljubisa Bajic, directeur général de l'entreprise, lors d'une interview accordée à Reuters.

La startup assemble une puce presque complète, qui comporte environ 100 couches, puis effectue la personnalisation finale sur deux des couches métalliques, a expliqué M. Bajic. Il faut environ deux mois à TSMC 2330.TW , que Taalas utilise pour la fabrication, pour achever la fabrication d'une puce personnalisée pour un modèle particulier, a-t-il dit.

Il faut environ six mois pour fabriquer un processeur d'intelligence artificielle tel que le Blackwell de Nvidia.

Taalas a indiqué qu'il pouvait produire des puces capables d'exécuter des modèles moins sophistiqués dès à présent et qu'il prévoyait de construire un processeur capable de déployer un modèle de pointe, tel que le GPT 5.2, d'ici à la fin de l'année. La première génération de processeurs de Groq a utilisé une approche à forte teneur en SRAM pour la conception de ses puces, tout comme une autre startup, Cerebras, qui a signé en janvier un accord d'informatique en nuage avec OpenAI , et D-Matrix.