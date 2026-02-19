 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La startup Taalas lève 169 millions de dollars pour construire des puces d'IA afin de concurrencer Nvidia
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 17:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

La startup Taalas, basée à Toronto, a annoncé jeudi avoir levé 169 millions de dollars et a déclaré avoir développé une puce capable d'exécuter des applications d'intelligence artificielle plus rapidement et à moindre coût que les approches conventionnelles. L'annonce de Taalas intervient quelques semaines après l'accord de Nvidia NVDA.O à la veille de Noël pour l'acquisition d'une licence de propriété intellectuelle de la startup Groq pour 20 milliards de dollars, qui a ravivé l'intérêt pour une série de startups et de technologies utilisées pour exécuter des éléments spécifiques de l'inférence d'IA , le processus par lequel un modèle d'IA, tel que celui qui alimente le ChatGPT d'OpenAI, répond aux requêtes de l'utilisateur.

L'approche de Taalas en matière de conception de puces consiste à imprimer des parties d'un modèle d'IA sur un morceau de silicium, produisant ainsi une puce personnalisée adaptée à des modèles spécifiques tels que la petite version de Meta connue sous le nom de Llama. Le silicium personnalisé est associé à de grandes quantités de mémoire sur puce, rapide mais coûteuse, appelée SRAM, qui est similaire à la conception de Groq.

Mais c'est la conception sur mesure de chaque modèle qui confère à la puce Taalas son avantage.

"C'est en partie ce câblage qui nous donne la vitesse", a déclaré Ljubisa Bajic, directeur général de l'entreprise, lors d'une interview accordée à Reuters.

La startup assemble une puce presque complète, qui comporte environ 100 couches, puis effectue la personnalisation finale sur deux des couches métalliques, a expliqué M. Bajic. Il faut environ deux mois à TSMC 2330.TW , que Taalas utilise pour la fabrication, pour achever la fabrication d'une puce personnalisée pour un modèle particulier, a-t-il dit.

Il faut environ six mois pour fabriquer un processeur d'intelligence artificielle tel que le Blackwell de Nvidia.

Taalas a indiqué qu'il pouvait produire des puces capables d'exécuter des modèles moins sophistiqués dès à présent et qu'il prévoyait de construire un processeur capable de déployer un modèle de pointe, tel que le GPT 5.2, d'ici à la fin de l'année. La première génération de processeurs de Groq a utilisé une approche à forte teneur en SRAM pour la conception de ses puces, tout comme une autre startup, Cerebras, qui a signé en janvier un accord d'informatique en nuage avec OpenAI , et D-Matrix.

Valeurs associées

NVIDIA
186,9550 USD NASDAQ -0,55%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank